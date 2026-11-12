V središču Pariza roparji ukradli za več kot milijon evrov nakita

Rop se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem času v 2. pariškem okrožju v draguljarni De Beers, ki je znana po luksuznem nakitu z diamanti.

Po navedbah policijskega vira, ki ni želel biti imenovan, naj bi štirje osumljenci v podkapah pobegnili na motorjih v smeri avtoceste. Eden med njimi je bil oborožen z avtomatsko puško.

Med ropom so pokazali orožje, a ga niso uporabili. Nihče ni bil poškodovan.

Po ocenah istega vira je vrednost ukradenega nakita več kot milijon evrov.

S tožilstva so sporočili, da je oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu sprožil preiskavo zaradi oboroženega ropa organizirane združbe.

De Beers je sicer vodilno svetovno podjetje za izkopavanje, obdelavo in prodajo diamantov, ki je bilo konec 19. stoletja ustanovljeno v Južni Afriki. V Parizu ima več draguljarn.