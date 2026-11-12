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V središču Pariza roparji ukradli za več kot milijon evrov nakita

Pariz , 12. 11. 2026 17.14 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Rop v Parizu

Pariška policija išče štiri zamaskirane oborožene roparje, ki so sredi dneva v draguljarni v središču francoske prestolnice ukradli za več kot milijon evrov nakita, nato pa pobegnili na motorjih.

Rop se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem času v 2. pariškem okrožju v draguljarni De Beers, ki je znana po luksuznem nakitu z diamanti.

Po navedbah policijskega vira, ki ni želel biti imenovan, naj bi štirje osumljenci v podkapah pobegnili na motorjih v smeri avtoceste. Eden med njimi je bil oborožen z avtomatsko puško.

Med ropom so pokazali orožje, a ga niso uporabili. Nihče ni bil poškodovan.

Po ocenah istega vira je vrednost ukradenega nakita več kot milijon evrov.

S tožilstva so sporočili, da je oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu sprožil preiskavo zaradi oboroženega ropa organizirane združbe.

De Beers je sicer vodilno svetovno podjetje za izkopavanje, obdelavo in prodajo diamantov, ki je bilo konec 19. stoletja ustanovljeno v Južni Afriki. V Parizu ima več draguljarn.

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KOMENTARJI2

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takoti
12. 11. 2026 18.47
Raznolikost nas bogati pa to :)
Odgovori
+1
1 0
simc167
12. 11. 2026 18.36
Bravo
Odgovori
+1
1 0
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