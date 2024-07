Sredi peklenskih požarov naj bi posneli ognjeni tornado

Wall Street Journal poroča, da sta ognjeni vrtinec spodbudila močna vročina in močan veter, ki je spremljata ognjeni inferno v ameriški zvezni državi Kalifornija. Video, ki ga je posnela skupina, ki preučuje naravne nesreče, prikazuje nastajanje "ognjenega tornada", pa je zapisal CNN.

Oblasti so upale, da bodo lahko izkoristile lažje razmere, ki so nastopile v soboto, ko je veter nekoliko pojenjal, prav tako pa je padla tudi temperatura. Dodali so, da je pojav ognjenih vrtincev trenutno manj verjeten. Posnetek enega redkih je sicer nastal v petek.