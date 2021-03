Sredi dne vstopil v trgovino, začel streljati in ubil deset ljudi

Še eden od očividcev,Dean Schiller, pa je za AP opisal, da je ravno odhajal iz trgovine, ko je slišal strele, nato pa videl tri osebe, dve na parkirišču ter eno blizu vhoda v trgovino, ki so z obrazi navzdol ležale na tleh. Ni mogel presoditi, ali še dihajo.

Strelec naj bi zatem odšel v trgovino. Tudi policijski viri so za ABC News dejali, da je policija sprva prejela klic, da so na parkirišču pred trgovino odjeknili streli. Ko pa so prispeli na kraj dogodka, je osumljenec začel streljati na njih.

Celotno območje je oborožena policija obkolila ter prek zvočnika osumljenca pozvala, naj se preda ter z dvignjenimi rokami in brez orožja stopi iz trgovine. Posnetki s kraja dogodka prikazujejo policiste, ki so pospremili vklenjenega moškega s kraja dogodka. Bil je okrvavljen po nogah, brez majice in bos. Kot kažejo posnetki, so ga odpeljali z reševalnim vozilom.