Sredi puščave Mojave našli šest trupel in s kroglami prerešetani vozili

Kot poroča BBC , so se patrulje v puščavo odpravile potem, ko so prejele klic v sili. A ob prihodu žrtvam niso mogli več pomagati. Na kraju so namreč odkrili šest ustreljenih trupel ter s kroglami prerešetano terensko vozilo in enoprostorca.

Preiskovalci šerifovega urada v San Bernardinu so v ponedeljek sporočili, da se zdi, da je spor povezan z nedovoljeno proizvodnjo marihuane. Vse žrtve so bile moškega spola, našli pa so jih 23. januarja ob avtocesti, blizu mesta El Mirage v okrožju San Bernardino. Do sedaj so uspeli identificirati štiri pokojne.

Vseh šest oseb je umrlo zaradi strelnih ran, je sporočila policija, narednik Michael Warrick pa je ameriškim medijem še povedal, da so štirje od šestih moških utrpeli tudi opekline. Klic, ki jih je vodil do kraja zločina, je prišel od ene izmed žrtev.

Štiri trupla so ležala drug ob drugem, še eno truplo moški odkrili v vozilu, šesto žrtev pa so našli nekoliko stran. "Zdi se, da gre za spor zaradi marihuane," je Warrick razkril, kaj naj bi bil motiv za zločin. V sporočilu za javnost je šerifov urad še pojasnil, da so "preiskovalci ugotovili, da so se žrtve dogovorile za srečanje na lokaciji zaradi rpodaje marihuane".

V preiskavi so odkrili tudi pet moških, ki so osumljeni za masaker v puščavi. Policija je osumljence aretirala, preiskovalci pa so zaplenili tudi osem kosov orožja. Trenutno ugotavljajo, ali je bilo prav to orožje uporabljeno za pokol šesterice.

Uradniki sicer niso želeli komentirati, ali so umori povezani s karteli in tolpami. Namesto tega so dejali, da gre za "organizirani kriminal".

Od leta 2016 je sicer v Kaliforniji odraslim dovoljeno kupovati in uporabljati konopljo, vendar ob tem še vedno ostaja tudi črni trg neobdavčene marihuane. Lani je policija v okrožju San Bernardino izvršila 411 nalogov za preiskave nezakonitih poslov z marihuano in zasegla 34.000 kilogramov predelane konoplje, še poroča šerifov urad.