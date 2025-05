Sredi soseske nenadoma eksplodiral tovornjak

Eksplozija je minuli konec tedna, ko so Američani praznovali državni praznik, prebudila prebivalce soseske v predmestju Chicaga.

"Pomislil sem: Vau, letos so pa zgodaj začeli z ognjemeti," je za ABC News povedal domačin Angelo Source.

Policija dogodek obravnava kot nesrečo. Po prvih ugotovitvah je v tovornjaku puščala jeklenka s propanom, kar je povzročilo eksplozijo. Delčki tovornjaka so se razleteli po vsej ulici in poškodovali vsaj štiri hiše. Ena od njih zaradi obsežne škode ni več primerna za bivanje, zato so lastnike evakuirali.

Voznik tovornjaka je medtem utrpel lažje poškodbe, reševalci so ga prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju ABC News je podjetje Penske tovornjak oddalo v najem stranki, ki je selila gospodinjske aparate. V podjetju so opozorili, da stranke v skladu z najemno pogodbo v selitvenem tovornjaku ne smejo prevažati eksplozivnih, vnetljivih oz. nevarnih predmetov. Dodali so, da bodo sodelovali v policijski preiskavi.