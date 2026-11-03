Sredi Tihega oceana rešili pet ljudi, pogrešani so bili tri mesece

Ameriška obalna straža na otoku Guam je potrdila, da je bil čoln z devetimi ljudmi na krovu več kot tri mesece prijavljen kot pogrešan, potem ko se 30. julija ni vrnil na otok Ruo v Mikroneziji. Ta je od otoka Fanning na Kiribatiju, kjer so v nedeljo našli pogrešano peterico, oddaljen približno 5400 kilometrov.

Po doslej znanih podatkih so julija izginili med enourno plovbo med otokoma Murilo in Ruo, ko jih je zajela nevihta, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Obvestilu o tem, da deveterico pogrešajo, je sledilo desetdnevno iskanje, vendar ni bilo nobenih sledov o pogrešanem čolnu ali osebah na njem.