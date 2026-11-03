Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sredi Tihega oceana rešili pet ljudi, pogrešani so bili tri mesece

Bairiki, 03. 11. 2026 12.55 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Čoln na morju

Pri enem od otokov sredi Tihega oceana, ki spadajo pod otoško državo Kiribati, so v nedeljo po več kot treh mesecih na morju rešili pet ljudi, med njimi dva otroka. Pogrešani so bili od konca julija, ko so z majhnim čolnom izpluli z otoka v Mikroneziji, oddaljenega več kot 5000 kilometrov. Na čolnu je bilo skupaj devet ljudi, štirih niso našli.

Ameriška obalna straža na otoku Guam je potrdila, da je bil čoln z devetimi ljudmi na krovu več kot tri mesece prijavljen kot pogrešan, potem ko se 30. julija ni vrnil na otok Ruo v Mikroneziji. Ta je od otoka Fanning na Kiribatiju, kjer so v nedeljo našli pogrešano peterico, oddaljen približno 5400 kilometrov.

Po doslej znanih podatkih so julija izginili med enourno plovbo med otokoma Murilo in Ruo, ko jih je zajela nevihta, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Obvestilu o tem, da deveterico pogrešajo, je sledilo desetdnevno iskanje, vendar ni bilo nobenih sledov o pogrešanem čolnu ali osebah na njem.

Kiribati
Kiribati
FOTO: Shutterstock

Pet oseb so po več kot treh mesecih na morju nato v nedeljo našli prebivalci otoka Fanning, še štirje ljudje pa ostajajo pogrešani.

"Neverjetna in čudovita novica, da so teh pet ljudi našli in da so zdaj v zdravniški oskrbi. Izrekamo iskreno sožalje družinam in prijateljem tistih, ki niso prispeli skupaj z njimi," je še sporočila obalna straža.

Za hudo dehidrirano in podhranjeno peterico skrbi duhovnik na otoku, njihovo okrevanje za zdaj poteka dobro, so sporočile oblasti na Kiribatiju. Izjav za javnost ne dajejo, medije pa so prosili za diskretnost, poroča avstralska medijska mreža ABC.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kiribati tihi ocean pogrešani

Evropa pred zimo z najnižjimi zalogami plina po letu 2013

Vučić pred odstopom pomilostil tudi obtožene napadov na študente

24ur.com Na škotski obali nasedlo več kot 70 kitov: živih le še 12
24ur.com Šest mrtvih in številni pogrešani po potopu trajekta na Baliju
24ur.com Na samotnem otoku brez vode in hrane preživeli šest dni
24ur.com Morski psi močno poškodovali katamaran, posadko uspešno rešili
24ur.com Posadka največje križarke na svetu rešila 14 ljudi, ki so obtičali sredi morja
24ur.com Na ladji, ki se je prevrnila, tudi štirje Slovenci. Odnesli so jo brez večjih poškodb
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DirtySanchez
03. 11. 2026 13.13
Zakaj niso poklicali seahelp?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022