Sredi Tihega oceana rešili pet ljudi, pogrešani so bili tri mesece

Ameriška obalna straža na otoku Guam je potrdila, da je bil čoln z devetimi ljudmi na krovu več kot tri mesece prijavljen kot pogrešan, potem ko se 30. julija ni vrnil na otok Ruo v Mikroneziji. Ta je od otoka Fanning na Kiribatiju, kjer so v nedeljo našli pogrešano peterico, oddaljen približno 5400 kilometrov.
Po doslej znanih podatkih so julija izginili med enourno plovbo med otokoma Murilo in Ruo, ko jih je zajela nevihta, poroča ameriška tiskovna agencija AP.
Obvestilu o tem, da deveterico pogrešajo, je sledilo desetdnevno iskanje, vendar ni bilo nobenih sledov o pogrešanem čolnu ali osebah na njem.
Pet oseb so po več kot treh mesecih na morju nato v nedeljo našli prebivalci otoka Fanning, še štirje ljudje pa ostajajo pogrešani.
"Neverjetna in čudovita novica, da so teh pet ljudi našli in da so zdaj v zdravniški oskrbi. Izrekamo iskreno sožalje družinam in prijateljem tistih, ki niso prispeli skupaj z njimi," je še sporočila obalna straža.
Za hudo dehidrirano in podhranjeno peterico skrbi duhovnik na otoku, njihovo okrevanje za zdaj poteka dobro, so sporočile oblasti na Kiribatiju. Izjav za javnost ne dajejo, medije pa so prosili za diskretnost, poroča avstralska medijska mreža ABC.
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