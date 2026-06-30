Sredi Trsta zid, ki ločuje ženski in moški del plaže: svoboda ali srednji vek?

Gre za zadnje spolno ločeno kopališče v Evropi, ki hkrati navdušuje domačine in šokira turiste. Za vstopnico, ki stane 1,20 evra, obiskovalec vstopi v svet strogih pravil, ostanek običajev iz nekega drugega časa, ki ga Tržačani, še posebej Tržačanke, odločno branijo, poroča Net.hr.

Kopališče je bilo ustanovljeno na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko je bil Trst glavno pristanišče Avstro-Ogrske monarhije. Ločevanje spolov na javnih kopališčih je bilo tedaj po vsej Evropi običajna praksa. Medtem ko so takšne pregrade drugod že zdavnaj padle, je zid na Pedocinu preživel vse zgodovinske in družbene spremembe. Kot trdijo zgodovinarji, je obstal predvsem zaradi izrecne želje njegovih obiskovalcev. V petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so prvič predlagali njegovo odstranitev z namenom spodbujanja turizma, je neuradna anketa pokazala presenetljiv rezultat – večina prebivalcev, zlasti žensk, si je želela, da zid ostane.

Vzdušje na obeh straneh zidu je povsem različno. "Na moški strani je manj ljudi in je bolj mirno," pripoveduje reševalka iz vode: "Na ženski strani se ženske, osvobojene moških pogledov, pogovarjajo in vedejo zelo sproščeno, pogosto so zgoraj brez, ne glede na starost. Moški pa so precej bolj umirjeni."