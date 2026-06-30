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Sredi Trsta zid, ki ločuje ženski in moški del plaže: svoboda ali srednji vek?

Trst, 30. 06. 2026 18.21 pred 3 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Plaža v Trstu

V središču Trsta najdemo prizor iz nekih drugih časov. Na mestnem kopališču Bagno Marino La Lanterna, bolj znanem pod vzdevkom El Pedocin, bel betonski zid, visok tri metre, razpolavlja prodnato plažo in se nadaljuje v morje, pri čemer fizično ločuje moške na eni strani od žensk in otrok na drugi.

Gre za zadnje spolno ločeno kopališče v Evropi, ki hkrati navdušuje domačine in šokira turiste. Za vstopnico, ki stane 1,20 evra, obiskovalec vstopi v svet strogih pravil, ostanek običajev iz nekega drugega časa, ki ga Tržačani, še posebej Tržačanke, odločno branijo, poroča Net.hr.

Plaža v Trstu
Plaža v Trstu
FOTO: Shutterstock

Kopališče je bilo ustanovljeno na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko je bil Trst glavno pristanišče Avstro-Ogrske monarhije. Ločevanje spolov na javnih kopališčih je bilo tedaj po vsej Evropi običajna praksa. Medtem ko so takšne pregrade drugod že zdavnaj padle, je zid na Pedocinu preživel vse zgodovinske in družbene spremembe. Kot trdijo zgodovinarji, je obstal predvsem zaradi izrecne želje njegovih obiskovalcev. V petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so prvič predlagali njegovo odstranitev z namenom spodbujanja turizma, je neuradna anketa pokazala presenetljiv rezultat – večina prebivalcev, zlasti žensk, si je želela, da zid ostane.

Vzdušje na obeh straneh zidu je povsem različno. "Na moški strani je manj ljudi in je bolj mirno," pripoveduje reševalka iz vode: "Na ženski strani se ženske, osvobojene moških pogledov, pogovarjajo in vedejo zelo sproščeno, pogosto so zgoraj brez, ne glede na starost. Moški pa so precej bolj umirjeni."

Oaza svobode ali srednjeveška praksa?

Za številne ženske, ki obiskujejo Pedocin, to ni kletka, temveč prostor svobode, pišejo italijanski mediji. Je varen prostor, kjer se lahko sončijo brez pritiska zaradi videza.

Toda tisto, kar je za ene simbol svobode, je za druge nerazumljiv anahronizem. Turistični par iz Milana je predkratkim vstopil na moški del plaže, nakar so ju opozorili na pravila. Njun odziv je bil zelo razburjen, obiskovalcem sta očitala, da živijo v srednjem veku in da je to diskriminacija.

Razmere so se zaostrile skoraj do fizičnega obračuna, preden je par zapustil plažo in zahteval vračilo denarja za vstopnici. Dogodek je sprožil plaz komentarjev na družbenih omrežjih, kjer so prebivalci Trsta stopili v bran svoji tradiciji.

trst plaža

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mate08
30. 06. 2026 19.08
Lej, če ti ne paše ločena plaža za moške in ženske zotroki na drugi strani...pač ne greš!!
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1845375
30. 06. 2026 18.56
Če greš tja, spoštuj lokalna pravila! V kolikor ti ni všeč, greš pač drugam. Čisto preprosto.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
30. 06. 2026 18.38
Naj imajo malo miru pred njimi.
Odgovori
+4
5 1
Redtiger
30. 06. 2026 18.38
Grozno, da v 2026 še obstaja kaj takega. No, pa saj glede na okupacijo migrantov, bomo kmali imeli spet tovrstno sagregacijo.
Odgovori
+2
8 6
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