Sredi turistične sezone na Hrvaškem v soboto zaprte trgovine

V skladu z zakonom o trgovini, ki na Hrvaškem velja od letošnjega 1. julija, so lahko trgovine odprte le 16 nedelj v letu. Katere nedelje so to, se trgovci odločijo sami, večinoma pa so svoje poslovalnice razdelili na tiste ob morju in v notranjosti države, pri čemer so prve čez poletje v veliki večini odprte.

Trgovine v turističnih središčih ob Jadranu, ki so torej zadnje štiri nedelje lahko poslovale, bodo tako v soboto morale ostati zaprte. Prepoved velja prav tako za pekarne in tržnice, opozarja portal Index.hr.