Pri Veroni iz reke reševali volkuljo

Žival je padla v kanal in se ni mogla povzpeti nazaj po strmih, spolzkih betonskih bregovih, zato se je zatekla v steber mostu za pešce. Dve gasilski ekipi in policist sta počakali, da pomirjevalo, ki so ji ga vbrigzali, začne učinkovati, potem so volkuljo zavarovali z vrvmi in mrežami.

Varno so jo pripeljali na rečni breg, kjer so jo pregledali veterinarji. Nato so jo predali pokrajinski policiji v oskrbo, dokler je niso izpustili nazaj v divjino. Prisotna je bila tudi lokalna policija, ki je urejala promet in množico opazovalcev, ki jih je pritegnilo nenavadno reševanje.