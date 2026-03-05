Naslovnica
Tujina

Pri Veroni iz reke reševali volkuljo

05. 03. 2026 09.10

Avtor:
A.K.
Reševanje volkulje

V torek popoldne so veronski gasilci izvedli nenavadno reševalno akcijo. Iz enega izmed rečnih kanalov so reševali ujeto volkuljo. Nenavadni prizor je pritegnil množico opazovalcev.

Žival je padla v kanal in se ni mogla povzpeti nazaj po strmih, spolzkih betonskih bregovih, zato se je zatekla v steber mostu za pešce. Dve gasilski ekipi in policist sta počakali, da pomirjevalo, ki so ji ga vbrigzali, začne učinkovati, potem so volkuljo zavarovali z vrvmi in mrežami.

Varno so jo pripeljali na rečni breg, kjer so jo pregledali veterinarji. Nato so jo predali pokrajinski policiji v oskrbo, dokler je niso izpustili nazaj v divjino. Prisotna je bila tudi lokalna policija, ki je urejala promet in množico opazovalcev, ki jih je pritegnilo nenavadno reševanje. 

Darko32
05. 03. 2026 10.34
Res je neverjetno. Poroča se o neki živali kako so jo reševali in sočasno dovoli komentiranje in sočasno kot vidimo, da svet drvi v 3 svetovno vojno pa se blokira komentiranje in poskuša omejiti javno javno menje je res neverjetno. Sočasno pa isti mediji ne poročajo koliko je mrtvih ljudi na vližnjem vzhodu je res neka čudna poteza, katera je vidna na daleč.
Odgovori
0 0
pepe007
05. 03. 2026 10.04
Zahtevno, ampak očitno uspešno.
Odgovori
+2
2 0
levnuh, ne svecko
05. 03. 2026 10.03
Bravo! Ko bi le vedno in povsod po svetu potrebovali gasilce, policijo in vojsko samo za takšna posredovanja. Vladal bi nebeški mir, razumevanje, blaginja, srečni ljudje in ...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
