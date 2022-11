Srednješolca zaradi slabe ocene ubila učiteljico španščine

Tožilstvo je v torek na sodišče v Fairfieldu vložilo sodno dokumentacijo, v kateri prvič navaja tudi verjeten motiv za dejanje. Dokumenti so bili vloženi pred sredinim zaslišanjem, na katerem bo sodnik poslušal argumente obrambe za umik določenih dokazov proti najstnikoma, ki sta obtožena umora srednješolske učiteljice Noheme Graber.

Willard Miller in Jeremy Goodale sta bila v času umora stara 16 let. Preiskovalci so ugotovili, da se je Miller 2. novembra lani v šoli srečal z učiteljico, da bi se pogovorila o njegovi slabi oceni pri španščini. Žrtev se je kasneje z osebnim vozilom odpeljala v mestni park, kjer se je pogosto sprehajala. Priče so uro kasneje opazile njen kombi, ki je zapuščal park, na prednjih sedežih pa sta sedela dva moška. Srednješolca sta nato vozilo pustila na koncu ene od lokalnih cest ter se peš odpravila v mesto.