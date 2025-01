Srednješolec zavrnil rokovanje s slovaškim predsednikom

Pellegrini je kljub temu ostal nasmejan in je pokimal v znak, da to sprejema. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Slovaški predsednik Peter Pellegrini je v torek v svoji pisarni sprejel 35 srednješolcev, ki so osvojili medalje na mednarodnih olimpijadah, poroča slovaški Denník N. Priznanja so prejeli iz rok ministra za izobraževanje Tomása Druckerja , se rokovali z njim, nato jim je roko ponudil tudi Pellegrini.

Omanik, ki je osvojil bronasto medaljo na matematični olimpijadi, je povedal, da Pellegrinija po njegovem mnenju sploh ne bi smelo biti na podelitvi.

Njegova gesta se mu ne zdi arogantna. "S predsednikom Pellegrinijem imam osebni in politični problem, ker je po mojem mnenju prišel na položaj s prevarami in lažmi. Poleg večnih obljub o poceni hrani in plinu, kar populisti ponavljajo na vsakih volitvah, je svojega protikandidata obtožil, da nas pošilja v vojno v Ukrajino," je pojasnil.

Pellegrinijev protikandidat v drugem krogu predsedniških volitev je bil nekdanji zunanji minister Ivan Korčok. Med kampanjo ga je Pellegrini obtožil, da je državo potegnil v vojno.

"To je bila laž, s katero je igral na najosnovnejše človeške instinkte – na strah, pri nekaterih prebivalcih pa tudi morda celo na protiukrajinska stališča. Mislim, da ne bi bilo prav, da bi se rokoval s takšno osebo, ker se nikakor ne strinjam z njim. On je prevarant in lažniv politik," je dejal srednješolec.

Spomnimo, Pellegrini je sprva podpiral vojaško pomoč Kijevu, med predsedniško kampanjo pa stališče premierja Fica o ustavitvi dobave orožja Ukrajini iz državnih rezerv. Dejal je, da bi morala Ukrajina popustiti in se odreči delu svojega ozemlja v zameno za mir z Rusijo.

'Država naj financira izobraževanje, ne luksuznih počitnic'

Namesto počitnic v luksuznih hotelih v Vietnamu, ki si jih je privoščil premier Robert Fico, bi morala vlada podpirati izobraževanje in udeležence študentskih olimpijad, je še povedal Omanik.