Srednjeveška italijanska vasica, ki je skoraj izginila z zemljevida, znova zaživela

Kako lahko 10 milijonov evrov spremeni številne usode, dokazuje zgodba iz sosednje Italije. Zapuščena in propadajoča vasica na jugu države je skoraj izginila z zemljevida, a jo je po naključju odkril motorist in jo spremenil v hotel, v katerem se je ustavil čas. Preostale vaščane, ki niso odšli, je povabil k sodelovanju in jih spremenil v podjetnike. Skupaj so zaščitili starodavne običaje in dediščino kraja. Turiste z vsega sveta, ki jih pot zanese v deželo Abruci, vabijo na oddih, kjer bodo doživeli najpristnejšo Italijo.