Srednji Ameriki se približuje orkan Julia

Julia naj bi ponoči po krajevnem času dosegla obalo Nikaragve in danes čez dan prešla to srednjeameriško državo, nato pa se v ponedeljek pomaknila še vzdolž tihomorskih obal Hondurasa, Salvadorja in Gvatemale, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane.

Opozorili so še, da bi lahko orkan v prvem delu prihodnjega tedna povzročil življenje ogrožajoče poplave in zemeljske plazove na območju Srednje Amerike in južnega dela Mehike.

Z območja Lagune de Perlas v Nikaragvi so pred neurjem že evakuirali približno 6000 ljudi.