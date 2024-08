Sredozemsko morje se je segrelo na rekordno temperaturo

Mediteranski bazen velja za eno od žarišč globalnega segrevanja. Morja in oceani namreč vsrkajo 90 odstotkov presežne toplote, ki nastaja kot posledica človekove dejavnosti in sproščanja toplogrednih plinov – predvsem pri uporabi nafte, plina in premoga – vse od industrijske revolucije naprej.

Pregrevanje morij in oceanov bo po napovedih spremenilo živalske in rastlinske morske ekosisteme ter povzročilo selitve tujerodnih in širjenje invazivnih vrst, kar bi lahko v določenih delih sveta ogrozilo ribje staleže in s tem prehransko varnost.