Srh zbujajoč posnetek pristajanja med silovito burjo v Dubrovniku

V soboto dopoldne je v Dubrovniku pristajalo letalo iz Dublina. Potniki pa si bodo ta pristanek še kako dobro zapomnili. Ko se je letalo pričelo približevati pristajalni stezi, je zaradi izjemno močne burje naletelo na težave. Močni sunki vetra so letalo sunili v desno.

Kot poroča Net.hr, je pilotu uspelo popraviti položaj letala in se znova dvigniti, potem pa je varno pristal na letališču. Na družbenih omrežjih so posnetek pospremili s številnimi komentarji. Meddrugim so zapisali: Rešitev v zadnjem trenutku, pa srh zbujajoče, deževale so tudi čestitke za pilota, ki mu je uspelo pristati v takšnih razmerah.