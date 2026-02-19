Srhljiv posnetek z Jahorine: otrok padel z žičnice

Na družbenih medijih je zakrožil posnetek dramatičnega trenutka, na katerem vidimo otroka s smučkami na nogah, kako visi s sedežnice. Po nekaj sekundah, ko se sedežnica premakne, pa otrok pade več metrov v globino, medtem ko so bili ljudje spodaj vidno v paniki in so stegovali roke v zrak.

Vse skupaj je trajalo le nekaj sekund, ko je otrok padel na sneg, pa so se zaslišali kriki, ljudje pa so mu priskočili na pomoč. Na posnetku se sliši tudi glas opazovalca, ki se sprašuje, zakaj ga nihče ni ujel.

Kot poroča bosansko-hercegovski portal Klix.ba, je otrok utrpel poškodbe noge in so ga odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Starost otroka še ni znana, prav tako še ni jasno, zakaj je otrok zdrsnil z žičnice.