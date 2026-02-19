Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Srhljiv posnetek z Jahorine: otrok padel z žičnice

Sarajevo, 19. 02. 2026 09.14 pred 25 minutami 1 min branja 20

Avtor:
K.H.
Otrok padel z žičnice na Jahorini

Obiskovalci in smučarji na Jahorini so bili priča pravi drami, ko je z žičnice zdrsnil otrok. Ta je najprej nekaj trenutkov visel v zraku, nato pa je padel v globino. Poškodovanega otroka so odpeljali v bolnišnico.

Na družbenih medijih je zakrožil posnetek dramatičnega trenutka, na katerem vidimo otroka s smučkami na nogah, kako visi s sedežnice. Po nekaj sekundah, ko se sedežnica premakne, pa otrok pade več metrov v globino, medtem ko so bili ljudje spodaj vidno v paniki in so stegovali roke v zrak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse skupaj je trajalo le nekaj sekund, ko je otrok padel na sneg, pa so se zaslišali kriki, ljudje pa so mu priskočili na pomoč. Na posnetku se sliši tudi glas opazovalca, ki se sprašuje, zakaj ga nihče ni ujel.

Kot poroča bosansko-hercegovski portal Klix.ba, je otrok utrpel poškodbe noge in so ga odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Starost otroka še ni znana, prav tako še ni jasno, zakaj je otrok zdrsnil z žičnice. 

jahorina sarajevo žičnica

Obsežna gasilska intervencija v nemškem parlamentu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
19. 02. 2026 09.59
Eh, Jahorina...četrtorazredno
Odgovori
-1
0 1
He-Man 0
19. 02. 2026 10.01
ehhh, spet ti in 📺😵🤯
Odgovori
0 0
pepe007
19. 02. 2026 09.50
Kvečjemu bi mu mogoče lahko pomagali tisti na sedežnici. Pa še to je varianta samo za zelo spretnega atleta. Ne vem, meni se sedežnica nikoli ni zdela posebej nevarna reč, če upoštevaš pravila. Tudi za otroke se nisem bal, ampak mogoče smo bili nekdaj starši bolj strogi in smo dosegli, da se je otrok ravnal po nečem, kar smo od njega zahtevali. Za vnuke se bolj bojim :). In jim stalno razlagam, kako se morajo obnašati. Dejstvo je, da s sedežnice lahko padeš, če nekaj nisi naredil prav. Enako kot boš padel po navadnih stopnicah.
Odgovori
+4
4 0
Chrome
19. 02. 2026 09.45
Ni šans ujeti otroka, če te najprej lopnejo smuči po glavi. Kaj delajo tisti zgoraj, zakaj se ni nihče nagnil in ga zagrabil za roko? Na sedežnici se brez težav nagneš do smuči.
Odgovori
+2
3 1
BrainDance
19. 02. 2026 09.39
Zakaj ga ni nihče ujel? :D resno? bi rad videl junaka...
Odgovori
+7
8 1
KaiC
19. 02. 2026 09.54
Takega ne boš videl nikjer... Saj vidiš - drugo so vsaj poskušali pomagat... on pa lepo na varnem, s telefonom v rokah, snema kaj se dogaja in kritizira, kaj bi morali drugi naredit. Ironično, da sploh komentira karkoli.
Odgovori
+3
3 0
MAGAvojc
19. 02. 2026 09.39
pr taki višini in z smučam na nogi ni opcije da kdo lovi (snemajo itak vsi) če te smuča nabije še komu razčesne glavo + njega zasuka da nabije z glavo ob tla
Odgovori
+8
8 0
Gustibus
19. 02. 2026 09.35
Zdaj so vsi drugi krivi, razen staršev.
Odgovori
+8
8 0
ptuj.si
19. 02. 2026 09.35
Nihče ga ni uspel prijeti, katastrofa... Niti probali niso, samo za glavo se znajo držati in to je to.
Odgovori
-4
3 7
Masturbator
19. 02. 2026 09.38
:)))) Ulovit 50kg iz tiste visine,te lahko UBIJE!
Odgovori
+10
10 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 02. 2026 09.41
sploh če kakšne smuče skasiraš v glavo. Mislim da sploh niso mislili da bo deček padel, da ga kdo drži zgoraj. Lahko je modrovati če nisi bil tam, glede na to da je bilo nekaj ljudi spodaj in je bila reakcija vseh enaka.
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
19. 02. 2026 09.33
Amaterji.
Odgovori
-3
2 5
He-Man 0
19. 02. 2026 09.51
pejt 😴💤💤💤
Odgovori
0 0
mercedesw201fan
19. 02. 2026 09.31
niti eden ga ni skuša prijet...raje se za glavo prijel... ne razumem..
Odgovori
-5
3 8
Paranormal cracktivity
19. 02. 2026 09.33
meni pa ni jasno zakaj so ustavili sedežnico? da bo čim dlje visel v zraku?
Odgovori
+2
3 1
Paranormal cracktivity
19. 02. 2026 09.28
🙃
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
19. 02. 2026 09.28
Ta kateri je vpil je pa raje snemal kot bi šel tja lovit.
Odgovori
-1
3 4
cilinderr
19. 02. 2026 09.27
kok če ga ujet da dobi smučko u glavo
Odgovori
+13
13 0
biggbrader
19. 02. 2026 09.26
Kultura smučanja in smučarjev spodaj,...na nivoju.
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534