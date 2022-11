Srhljiv razvoj dogodkov in neupoštevani klici na pomoč: 'Nekdo bo umrl'

Od smrtonosnega stampeda v Seulu, v katerem je umrlo 156 oseb, je minilo že sedem dni. V tednu od noči čarovnic pa nove informacije slikajo vse bolj detajlno sliko, kako so se odvijali dogodki tistega večera: od zamujenih opozoril do obupanih klicev na pomoč. Policija ni upoštevala vrste obvestil o nevarnosti. Prejela je 11 resnejših klicev v sili, ki so jih ob nenadzorovano naraščajoči množici pozivali k ukrepanju. Eden od klicateljev pa je bil do policije neposreden: "Nekdo bo umrl." Več kot pet ur po prvem klicu v sili pa prvi poziv oblasti: "Državljani, prosimo, čim prej se vrnite domov."

Zapisniki klicev v sili, ki jih je prejela seulska policija, kažejo, da so operaterji v klicnem centru opravili vrsto klicev. To so bili trenutki, ko je množica v živahnem okrožju z nočnim življenjem postajala vse večja in večja, vse dokler se ljudje, ki so se odpravljali na zabave za noč čarovnic, niso mogli več niti premikati ali dihati, poroča CNN. Policija je tisti večer na kraj naposled poslala več patrulj, a premalo in prepozno, da bi lahko te preprečile katastrofo. Pričakovani večer, poln zabave, se je kmalu spremenil v največjo nočno moro. Družine žalujejo za izgubljenimi svojci, večina žrtev je bila v svojih dvajsetih letih. Skupaj z žalostjo pa narašča tudi jeza nad tem, kako je groza nastala.

icon-expand Žalovanje po stampedu v Južni Koreji FOTO: AP

29. oktobra se je gneča do 16. ure vztrajno večala. Do 17. ure pa je bila ulica tako nabito polna, da je bila po besedah lastnika restavracije, ki gleda na ulico, popolnoma blokirana. Prvega od 11 pomembnejših klicev v sili, ki so sprva prosili predvsem za večji nadzor množice, nato pa tudi za reševalce, je seulska policija prejela ob 18.34. "Ta uličica ni videti varna. Zdi se, da bi se lahko ljudje zmečkali do smrti. Komaj sem pobegnil, mislim, da morate to nadzorovati, ljudi je preprosto preveč," je dejal klicatelj, na kar mu je policist odgovoril, da bo policija preverila stanje na terenu. Do 19. ure so se nato ljudje v uličici razširili na sosednjo glavno cesto. Po policijskih zapisih je drugi klic v sili prišel nekaj po 20. uri, klicatelj pa je dejal, da se ljudje v množici potiskajo, številni pa padajo in se poškodujejo. "Kaotično je ... Mislim, da je treba to nekako nadzorovati," je dejal klicatelj. Sledila so podobna opozorila, ki pa so postajala vse hujša.

Malo po 20.30 je klicatelj policijo opozoril, da je situacija zares resna. Dvajset minut kasneje je drug klicatelj rekel, da vlada prava norija. "To ni šala. Ne gre za potegavščino," so trdili in rotili policijo, naj ukrepa. Stvari so se med 20. in 21. uro hitro stopnjevale. Nov klic ob 21. uri, ko je klicatelj policijo pozval, naj takoj ukrepa, saj da se lahko vsak trenutek zgodi velika nesreča. V tem času se je pojavilo še več klicev, v katerih so ljudje opisovali grozljive prizore, ko so ljudje padli pod noge množice. Ob 21.02 je eden od klicateljev policiji namenil neposredno opozorilo: "Nekdo bo umrl." 'Oživljati sem začela prvo osebo, ki sem jo zagledala na tleh' Do 21.30 so bile ulice nabito polne, nekateri ljudje so poročali, da sploh niso mogli izstopiti iz bližnje postaje podzemne železnice, novi obiskovalci pa so še naprej prihajali na območje. Nevarnost je bila takrat povsem očitna, piše CNN. Do 22.21 so se nekateri skušali iz množice prebiti na vse mogoče načine. Eden od moških je, da bi se izognil naraščajoči množici, splezal čez zid. Mimoidoči, ki se niso zavedali dogajanja, so ga pri tem spodbujali. Nekaj minut pozneje je policija začela prejemati poročila o ljudeh, ki so bili pokopani v množici. "Ob 22.23 smo prejeli več kot pet poročil, da so ljudje padli in da bi se lahko poškodovali ali celo umrli," je za ameriški medij povedal eden izmed prvih posredovalcev.

icon-expand Množica reševalcev FOTO: AP