Srhljiv umor v Bolgariji: 15-letnika našli z zvezanimi prsti

Trije moški, Dečo Ilijev, Ivajlo Ivanov in Plamen Statev, so bili najdeni s strelnimi ranami v glavi, po mnenju strokovnjakov pa naj bi šlo za samomore, poroča Novinite.com. DNK, ki so jo našli na pištolah je namreč pripadala njim trem.

No, le še šest dni kasneje, so bili najdeni še tisti trije moški, prav tako mrtvi, v avtodomu na hribu Okolčica, približno 80 kilometrov od prvega kraja zločina. Šlo je za svetovno znanega speleologa in samooklicanega duhovnega voditelja Ivajla Kaluševa, 22-letnega Nikolaja Zlatkova in 15-letnega Alexandra Makuleva. Slednji je imel zvezane prste na obeh rokah.

Nemalo po razkritem zločinu, je glavni tožilec Borislav Sarafov bolgarskim medijem povedal, da je v tej organizaciji prihajalo do "umazanih poslov". Šlo naj bi za "sekto, v kateri se je dogajala pedofilija". "V resničnem življenju so okoliščine včasih še bolj čudne kot v seriji Twin Peaks," je dodal.