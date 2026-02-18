Naslovnica
Tujina

Srhljiv umor v Bolgariji: 15-letnika našli z zvezanimi prsti

Sofija, 18. 02. 2026 16.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Slika je simbolična

Bolgarijo že več tednov pretresa grozljiv zločin, ob katerem pa se poraja več vprašanj kot odgovorov. Po tem ko so v zahodni Bolgariji našli šest trupel in delno pogorelo planinsko kočo, so dokazi zdaj pokazali, da je šlo za dva umora in en samomor.

Trije moški, Dečo Ilijev, Ivajlo Ivanov in Plamen Statev, so bili najdeni s strelnimi ranami v glavi, po mnenju strokovnjakov pa naj bi šlo za samomore, poroča Novinite.com. DNK, ki so jo našli na pištolah je namreč pripadala njim trem.

No, le še šest dni kasneje, so bili najdeni še tisti trije moški, prav tako mrtvi, v avtodomu na hribu Okolčica, približno 80 kilometrov od prvega kraja zločina. Šlo je za svetovno znanega speleologa in samooklicanega duhovnega voditelja Ivajla Kaluševa, 22-letnega Nikolaja Zlatkova in 15-letnega Alexandra Makuleva. Slednji je imel zvezane prste na obeh rokah.

Nemalo po razkritem zločinu, je glavni tožilec Borislav Sarafov bolgarskim medijem povedal, da je v tej organizaciji prihajalo do "umazanih poslov". Šlo naj bi za "sekto, v kateri se je dogajala pedofilija". "V resničnem življenju so okoliščine včasih še bolj čudne kot v seriji Twin Peaks," je dodal.

Slika je simbolična
Slika je simbolična
FOTO: Shutterstock

Tožilec še ni objavil dokazov o sumljivih poslih te organizacije, a se že pojavljajo vprašanja in razne špekulacije. Je šlo morda za paravojaško skupino ali kakšno budistično sekto?

Kalušev je namreč pred časom postal budist, v svoji planinski koči pa je sprejemal tudi otroke, ki so jih tja poslali njihovi starši. Tam jih je učil o naravi in jamah ter življenju z duhovnimi obredi. V mnogih primerih so otroci prenehali obiskovati šolo in so začeli živeti z njim v koči.

Po njegovi smrti, je moški, ki je kot deček bival pri njem, bolgarskemu portalu Bird povedal, da ga je Kalušev spolno zlorabil in da je to leta 2022 prijavil policiji. Njegova mati je sicer dejala, da moški laže in da je bil Kalušev zanjo duhovni vodja, plačevala pa naj bi mu tudi velike vsote denarja.

Obstaja še več pritožb proti njegovi organizaciji, vsaj ena od njih ga še obtožuje spolnega izkoriščanja mladoletnikov. A te pritožbe nikoli niso prinesle nobenih večjih preiskav. Kalušev naj bi bil sicer seznanjen s tem, kar bi lahko tudi pomenilo, da ga je o njih obveščal nekdo iz policije ali tožilstva, piše Deutsche Welle.

umor zločin bolgarija sekta

V eksploziji v trgovini s pirotehniko umrlo 12 ljudi

V delih Francije neprekinjeno dežuje že 35 dni

