Srhljiva 'mačka' v globinah vesolja

Nenavadna tvorba, ki so jo v vesolju opazili ravno pravočasno – za noč čarovnic – se nahaja približno 7500 svetlobnih let od Zemlje v obsežni meglici Carina.

Novi posnetki, ki sta jih posnela vesoljski teleskop Hubble in vesoljski teleskop James Webb, razkrivajo povsem različna pogleda na ta skrivnostni kozmični oblak, navajajo na spletni strani Nase. Hubblov teleskop v vidni svetlobi prikazuje temen steber prahu, obdan z žarečim plinom, medtem ko Webbov infrardeči pogled prodre skozi velik del prašnih oblakov in razkrije skrite zvezde ter drobne strukture v njihovi notranjosti.