Srhljiva 'mačka' v globinah vesolja

Nenavadna tvorba, ki so jo v vesolju opazili ravno pravočasno – za noč čarovnic – se nahaja približno 7500 svetlobnih let od Zemlje v obsežni meglici Carina.
Novi posnetki, ki sta jih posnela vesoljski teleskop Hubble in vesoljski teleskop James Webb, razkrivajo povsem različna pogleda na ta skrivnostni kozmični oblak, navajajo na spletni strani Nase. Hubblov teleskop v vidni svetlobi prikazuje temen steber prahu, obdan z žarečim plinom, medtem ko Webbov infrardeči pogled prodre skozi velik del prašnih oblakov in razkrije skrite zvezde ter drobne strukture v njihovi notranjosti.
Ne bo večno strašila po vesolju
Domnevno "oko" na posnetku bi lahko bila mlada zvezda, ki je še vedno delno zakrita s prahom. Astronomi menijo, da so mačji videz oblikovali močno ultravijolično sevanje in zvezdni vetrovi bližnjih masivnih zvezd. Te sile oblak počasi razjedajo, kar pomeni, da ta nebesna mačka ne bo večno strašila po vesolju. Opazovanja znanstvenikom pomagajo tudi pri raziskovanju nastajanja zvezd v ogromnih oblakih plina in prahu ter pri razumevanju, kako mlade zvezde preoblikujejo svoje okolje.
Hubblovi posnetki razkrivajo tudi osupljivo barvno paleto. Nad stebrom prevladujejo modri in turkizni odtenki, nižje pa prehajajo v rumene, oranžne in rdeče tone. Barve nastajajo zaradi svetlobe kisika, vodika in žvepla ter zaradi zvezdne svetlobe, ki se odbija od prašnih delcev.
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