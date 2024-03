Srhljive izpovedi prič: Roke se mi tresejo, ljudje v paniki bežijo, ves Crocus gori

Dan po najhujšem strelskem napadu v Moskvi v zadnjih 20 letih na dan prihajajo grozljive izpovedi prič. "Slišala sem eksplozijo, mislila sem, da je ognjemet. Bang, bang! Ni se nehalo. Začelo se je kričanje in panika," pripoveduje Margerita. "Prišlo je do groznega stampeda ... vsi so padali na tla, vsi so se prerivali," se spominja Dave. In medtem ko število smrtnih žrtev narašča, obupani svojci iščejo svoje najbližje in upajo, da jih bodo našli v bolnišnicah, ne pa na seznamu mrtvih.