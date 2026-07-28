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V kartonastih škatlah odkrili posmrtne ostanke petih novorojenčkov

Orange, 28. 07. 2026 16.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Zapečateno stanovanje po odkrtiju človeških ostankov v škatlah.

Srhljivo odkritje na jugovzhodu Francije. V mestu Orange so v stanovanju v kartonastih škatlah odkrili posmrtne ostanke petih novorojenčkov. Preiskava umorov še poteka.

V nedeljo je v starem delu mesta Orange 32-letna ženska na svojem domu rodila zdravega otroka, nato so oba odpeljali v bolnišnico.

Ženska je živela skupaj z 31-letnim moškim, ki je bil ob rojstvu zaskrbljen, saj naj za nosečnost svoje partnerke sploh ne bi vedel. Po rojstvu otroka je preiskal njun dom in v škatlah našel človeške ostanke.

O najdbi je najprej obvestil bolnišnico, ta pa je dogodek prijavila policiji.

Preiskovalci domnevajo, da ostanki najverjetneje pripadajo petim novorojenčkom. Več podrobnosti bo znanih po končanih obdukcijah, navaja France24.

Preiskovalci se z materjo, ki ima z 31-letnikom že dva otroka, stara osem in devet let, še niso pogovorili. Sosed družine je za AFP povedal, da sta otroka obiskovala bližnjo osnovno šolo.

Policija je že sprožila preiskavo umora.

policija francija posmrtni ostanki

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