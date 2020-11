Srhljivo natančne napovedi Bernieja Sandersa o ameriških volitvah

Glasovi, ki so jih ljudje oddali na voliščih v Michiganu, Pensilvaniji in Wisconsinu na dan volitev, bodo prednost uvodoma dajali predsedniku Donaldu Trumpu, a to vodstvo ne bo trajalo dolgo, je v oddaji Jimmyja Fallona 10 dni pred volitvami opozoril Bernie Sanders. Ko bodo začeli šteti še glasove, ki so prišli po pošti, bo prednost začela rasti Joeju Bidnu, je nadaljeval.

Sanders je napovedal tudi, da se bo Trump v televizijskem nagovoru proglasil za zmagovalca, tudi če to ne bo držalo. "Rekel bo 'Hvala, Američani, da ste me ponovno izvolili. Konec je. Imejte lep dan'," je dodal.

Večino sedem minut dolgega intervjuja je porabil, da je opozarjal na to, da bo Trump zatrjeval, da gre za prevaro, po tem, ko mu bo najprej v nekaterih državah kazalo dobro, nato pa bodo prešteli še glasovnice, ki so bile poslane, te pa bodo v prid Bidnu. "Trump bo ob tem dejal: 'Vidite, povedal sem vam, da so ti poštni glasovi pokvarjeni, ne bomo zapustili Ovalne pisarne'," je predsednikovo retoriko (prav tako točno) napovedal Sanders.