Na Šrilanki izvolili nepriljubljenega predsednika

Šrilanški nekdanji predsednik Gotabaja Radžapaksa je prejšnji teden pobegnil iz države. Odšel je na Maldive in nato v Singapur, potem ko je na tisoče protestnikov vdrlo v njegovo predsedniško rezidenco in druge vladne zgradbe ter zahtevalo njegov odstop.

K odstopu so pozvali tudi Wickremesingheja, tesnega zaveznika politične družine Radžapaksa, ko je bil še na položaju premierja. Številni so izrazili obup in razočaranje nad njegovo zmago, poroča BBC.

Potem ko je v sredo s podporo vladajoče stranke Radžapaksa zmagal na volitvah, je pozval k enotnosti. V parlamentu je povedal, da je narod v "zelo težkem položaju" in da so pred njim "veliki izzivi".

Šrilanko že več mesecev pretresajo protesti, saj je država bankrotirala in se sooča z velikim pomanjkanjem hrane, goriva in drugih osnovnih dobrin.

Wickremesinghe si prizadeva za ponovno vzpostavitev politične stabilnosti, da bi država lahko nadaljevala pogajanja z Mednarodnim denarnim skladom o reševalnem paketu.

Vladajoča stranka Sri Lanka Podujana Peramnua (SLPP) pa je sporočila, da ga je večina njenih članov podprla zaradi njegovih gospodarskih referenc.

"Menimo, da je Ranil Wickremesinghe edina oseba z izkušnjami, znanjem in sposobnostjo, da zagotovi rešitve za gospodarsko krizo," je povedal generalni sekretar Sagara Kariyawasam za tiskovno agencijo Reuters.

Protestniki: Wickremesinghe del elite, ki stoji za slabim gospodarskim upravljanjem države

Vendar pa ostaja nejasno, ali ga bodo protestniki sprejeli – mnogi med njimi trdijo, da je del politične elite, ki stoji za slabim gospodarskim upravljanjem države.

V sredo so bile pred izidom volitev okoli parlamenta postavljene barikade, vojaki so obkrožili območje v pričakovanju množic, vendar pa so bili protestniki precej umirjeni. Po razglasitvi rezultatov so nekateri zbrani na protestnem prizorišču Galle Face Green skandirali "Ranil, pojdi domov".

Nekateri se bojijo, da bo Wickremesinghe zdaj zatrl gibanje, zaradi katerega je na ulice prišlo več tisoč ljudi, ki so zahtevali spremembe.

Ko je prejšnji teden prevzel nalogo vršilca dolžnosti predsednika, je vojski ukazal, naj stori vse za vzpostavitev javnega reda, potem ko so protestniki vdrli v vladne stavbe in jih zasedli.

Ta teden je tudi podaljšal izredne razmere v državi, da bi preprečil morebitne izbruhe protestov.