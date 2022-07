Predsednik Šrilanke potrdil odstop, protestniki: Naš boj še ni končan

Šrilanške opozicijske stranke so se v nedeljo sestale, da bi se dogovorile o novi vladi.

Predsednik šrilanškega parlamenta je v oddaji BBC World Service Newshour povedal, da je treba novo koalicijsko vlado, ki bo sestavljena iz različnih strank, oblikovati v enem tednu po uradnem odstopu predsednika.

Mahinda Yapa Abeywardena, član predsednikove vladajoče stranke, je za gospodarske težave države večinoma krivil tudi covid-19. "Pandemija covida-19 je v državi povzročila gospodarski kaos, zato smo morali ves denar porabiti za cepljenje," je dejal.

Sobotni dogodki vrhunec večmesečnih mirnih protestov

Sobotni dogodki so bili vrhunec večmesečnih, večinoma mirnih protestov na Šrilanki. Ogromne množice so se zgrnile k uradni rezidenci predsednika Radžapakse, vzklikale gesla in mahale z državno zastavo, nato pa prebile barikade in vstopile na posestvo. Posnetki na spletu so prikazovali ljudi, ki so se sprehajali po hiši in se kopali v predsednikovem bazenu, drugi pa so izpraznili komodo, brskali po predsednikovih stvareh in uporabljali njegovo razkošno kopalnico. Protestniki ob tem niso spregledali kontrasta med razkošjem palače in večmesečno stisko, ki jo preživlja 22 milijonov prebivalcev države.