Šrilanka: Protestniki so tudi v torek sežigali domove poslancev

V ponedeljek so se jezne množice ljudi na Šrilanki, potem ko so jih napadli podporniki vlade, odločile za maščevanje in zažgale več domov, ki pripadajo vladajoči politični stranki in eni najvplivnejših šrilanških družin – Rajapaksam – in drugim poslancem. S požiganjem so nasprotniki vlade nadaljevali tudi v torek, saj zahtevajo, da odstopi še predsednik Gotabaya Rajapaksa.

Od ponedeljka je umrlo osem ljudi, še okoli 200 pa je poškodovanih. Množice so zažgale več kot 50 hiš politikov, na jugu države pa so protestniki do tal porušili tudi kontroverzni muzej, posvečen družini Rajapaksa.

Zaradi izjemno težkega finančnega položaja, ki je povzročil padec šrilanške rupije, posledično pa je prišlo do hudega pomanjkanja hrane in goriva, na Šrilanki protesti potekajo že več tednov.

Dokaze o nemirih lahko vidimo na fotografijah ulic prestolnice Kolombo, kjer po cestah koraka večje število policistov, na tleh pa ležijo prevrnjeni in zažgani avtobusi.