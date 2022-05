Šrilanka: Protestniki v noči nemirov zažigali domove poslancev

Jezne množice ljudi na Šrilanki so se, po tem, ko so jih napadli podporniki vlade, odločile za maščevanje in zažgale več domov, ki pripadajo vladajoči politični stranki in eni najvplivnejših šrilanških družin – Rajapaksam in drugih poslancev. V noči nemirov, ki jo je zaznamovalo nasilje, je umrlo sedem ljudi, več kot 190 pa jih je bilo ranjenih.

Šrilanški premier Mahinda Rajapaksa je zaradi množičnih protestov odstopil. Protestniki so njegovi vladi očitali slabo ravnanje z gospodarsko krizo. A tudi njegov odstop ni pomiril demonstrantov, ki so skušali vdreti v njegovo uradno rezidenco, medtem ko je bil notri. Še pred zoro so šrilanške posebne enote izvedle operacijo, v okviru katere so premierja uspešno rešile iz zgradbe, poroča The Guardian. Na celotnem otoku so do srede zjutraj podaljšali policijsko uro, s čimer si oblasti prizadevajo zadušiti nasilje. Demonstracije se nadaljujejo tudi v torek. Številni namreč po več tednih stopnjevanja demonstracij zaradi naraščajočih cen in izpadov električne energije k odstopu še vedno pozivajo tudi predsednika Gotabaya Rajapaksa, brata Mahinde.

V ponedeljek so se podporniki vlade v prestolnici Kolombo pred uradno rezidenco premierja Šrilanke Temple Trees Mahinde Rajapakse in nato še na glavnem protestnem mestu v Galle Face Green nasilno spopadli s protestniki. Na kraj so bili napoteni policisti in posebne enote za obvladovanje nemirov. Ko so vladni podporniki prebili policijske linije in protestnike napadli s palicami, so policisti na vladne podpornike izstrelili solzivec, uporabili so tudi vodne topove. Po navedbah šrilanške policije so se jezni demonstranti maščevali, napadali podpornike vlade in poslance vladajoče stranke. Med njimi je bil tudi poslanec, ki je po tem, ko je množica napadla njegov avto, ustrelil dve osebi, nato pa še sebe, poroča BBC.

Ponoči so nato množice protestnikov po vsej državi zažigale hiše, ki so bile v lasti družine Rajapaksa, pa tudi različnih ministrov in poslancev. Med drugim so zažgali tudi hišo, ki se nahaja v vasi Rajapaksovih prednikov v Hambantoti na jugu Šrilanke in so jo Rajapaksovi spremenili v kontroverzni muzej. Na družbenih omrežjih so se že pojavili posnetki, na katerih je videti ljudi, ki vzklikajo in hiše, ki gorijo.

Tuji mediji poročajo, da so bila požgana tudi območja v bližini uradne predsednikove rezidence. Po odstopu Mahinde Rajapakse so protestniki poskušali vdreti v Temple Trees, kjer je bival skupaj z več podporniki, in zažgali avtobus pred rezidenco. Da bi jih razgnali so policisti streljali v zrak, prav tako so uporabili solzivec. Tudi drugod po prestolnici Kolombo so napetosti ostale visoke. Moški, oboroženi s palicami so na poti, ki vodijo do letališča, postavili cestne blokade. Policije in varnostnih sil, ki jih običajno lahko opazimo na tem območju, pa ni bilo od nikoder, je poročal BBC-jev novinar Anbarasan Ethirajan.