Ustrahujejo protestnike, grozijo študentom in zapirajo duhovnike

Varuhi za človekove pravice opozarjajo na grozne razmere, ki so jih deležni protestniki na Šrilanki. Odkar je Ranil Wickremesinghe 21. julija zasedel mesto predsednika, si vojska in policija prizadevata, da bi protestnike ustavili. Pri tem uporabljata ustrahovalne taktike, protestnike nadzorujeta in brez utemeljenega suma zapirata v pripore.

"Šrilanška vlada izrablja razglašeno izredno stanje. Neutemeljeno želijo ustaviti aktiviste, ki si prizadevajo za politično reformo, in zahtevajo, da vlada prevzame odgovornost za ekonomsko krizo v državi," opozarjajo na spletni strani Human Rights Watch.

Oblasti so tako dobile obsežna dodatna pooblastila za iskanje in aretacije, ljudi pa lahko tudi anonimno pridržijo do enega dneva. Ta nova pooblastila večajo tveganje mučenja in prisilnega izginotja. "Gre za zgrešen in nezakonit poskus preusmerjanja pozornosti od potrebe po reševanju nujne gospodarske krize v državi in je hkrati zatiranje miroljubnega nesoglasja," je stanje opisal Meenakshi Ganguly iz organizacije Human Rights Watch.

"Ustrahujejo, nadzorujejo, pretepajo in v zapore spravljajo predstavnike civilne družbe, aktiviste, odvetnike in novinarje," še dodajajo v organizaciji.

Zapirajo tudi duhovnike, študentom grozijo, da jim bodo podtaknili droge

Protestnikom so se pridružili tudi številni menihi in duhovniki. Več duhovnikom so zaradi podpore protestnikom izdali prepoved gibanja, člana cerkve Peirisa, ki je v protestih eden vidnejših obrazov, pa so aretirali. Ob aretaciji je 1640 članov katoliške duhovščine obsodilo napad na duhovnika in izrazilo svojo podporo protestom. Neidentificirani moški v civilu so z avtobusa v Kolombu ugrabili Veranga Pushpika, nekdanjega študentskega aktivista in novinarja, ki je bil aktiven tudi v trenutnih protestih. Policija njegove lokacije Pushpikovim odvetnikom ni razkrila več ur.