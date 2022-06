Šrilanka zaradi hudega pomanjkanja ustavila prodajo bencina in dizla

Šrilanka bo od danes do 10. julija zagotavljala gorivo samo za vlake in avtobuse, zdravstvene službe in vozila, ki prevažajo hrano, je pojasnil tiskovni predstavnik kabineta vlade Bandula Gunewardena.

"Šrilanka se še nikoli v svoji zgodovini ni soočila s tako hudo gospodarsko krizo," je dodal. Šole v urbanih območjih bodo naslednje dni zaprte.

67-letni W. D. Shelton je za Reuters povedal, da je štiri dni čakal v vrsti za gorivo. "V tem času nisem dobro spal in jedel. Nič ne zaslužimo, ne zmoremo nahraniti svojih družin."

Trenutno sicer tečejo pogovori med šrilanško vlado in Mednarodnim denarnim skladom (IMF) o možnih rešitvah, a številni prebivalci so obupani, povpraševanje po potnih listih pa je naraslo. Mornarica je v ponedeljek aretirala 54 ljudi ob vzhodni obali, ki so poskušali državo zapustiti s čolnom.

Pomanjkanje goriva bi lahko po ocenah poznavalcev vodilo v nov val protestov. Vodja opozicije Sajith Premadasa je vlado pozval k odstopu. "Država je zaradi pomanjkanja goriva popolnoma propadla. Vlada laže ljudem in nima načrta, kako naprej," je dejal.