Zaradi požara ladje s kemikalijami na stotine mrtvih rib in želv

Vodja šrilanške agencije za zaščito morja Daršani Lahandapura je izjavila, da v zadnjih letih ni videla primerljive škode. Vojska in mornarji si sedaj prizadevajo obalo očistiti plastičnih delcev. Na nekaterih obalnih območjih so do nadaljnjega že prepovedali ribarjenje, kar je po navedbah ribiškega združenja prizadelo več kot 6000 ribičev.

Če bo ladja potonila, obstaja grožnja, da bo v morje v bližini mesta Negombo iztekla tudi velika količina nafte, kar bi lahko imelo pogubne posledice za življenje v morju, na spletni strani poroča BBC. Dodaja, da reševalne in čistilne operacije otežujeta razburkano morje ter monsunski veter.

Ladjo poskušajo zvleči na odprto morje, a se že potaplja

Požar na ladji so dokončno pogasili v torek. Ladjo poskušajo zdaj zvleči na odprto morje, a se je že začela potapljati. Šrilanški predsednik Gotabaja Radžapaksa je pred tem odredil premik ladje, da ta ne bi potonila v bližini glavnega pristanišča v državi. Na potapljajoči se ladji je še vedno veliko poškodovanih kontejnerjev.

Tovorna ladja je bila na poti iz Indije v Singapur. Zaradi viharja je prišlo do izpusta kemikalij iz enega od kontejnerjev, kar je povzročilo kemično reakcijo in posledično požar. Šrilanške oblasti so že sprožile preiskavo. Kapitanu in dvema ladijskima častnikoma naj bi tudi prepovedali, da zapustijo Šrilanko.