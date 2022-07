Šrilanški predsednik z vojaškim letalom pobegnil na Maldive

V glavno mesto Male so prispeli okrog tretje ure zjutraj. Neimenovani vir je za BBC povedal, da se predsednik Gotabaya Rajapaksa na otočju ne bo zadrževal dalj časa, in da bo s potovanjem nadaljeval. Kam naj bi se odpravil v prihodnosti, ni znano.

Šrilančani za najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih krivijo prav upravo predsednika Rajapakse. Že več mesecev se borijo z vsakodnevnimi izpadi elektrike in pomanjkanjem osnovnih stvari, kot so gorivo, hrana in zdravila.