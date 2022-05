Šrilanški premier: Zalog bencina imamo le še za en dan

Gospodarstvo otoške države so močno prizadeli pandemija, naraščajoče cene energije in znižanje davkov. Kronično pomanjkanje tuje valute in naraščajoča inflacija sta povzročila hudo pomanjkanje zdravil, goriva in drugih osnovnih potrebščin.

Zaradi vsesplošnega pomanjkanja so v zadnjih tednih izbruhnili protesti, ki so se večkrat sprevrgli v nasilne spopade. Predsednik Gotabaja Radžapaksa je prejšnji teden imenoval novega premierja, potem ko je predsednikov mlajši brat odstopil s položaja zaradi nasilnih spopadov med podporniki vlade in njenimi nasprotniki.