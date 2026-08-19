Sta jo umorila mož in tašča?

Smrt Twishe Sharme 12. maja v mestu Bhopal je sprožila veliko medijsko mrzlico. Primer je vsak dan polnil naslovnice medijev, vrstile pa so se nasprotne si obtožbe o umoru in samomoru. V obtožnici Centralnega preiskovalnega urada sta bila Twishijin mož in tašča obtožena "napeljevanja k samomoru" in "krutosti". Njen mož Samarth Singh, ki je odvetnik, in njena tašča Giribala Singh, upokojena sodnica, sta obtožbe zanikala, poroča BBC.

Nenavadna smrt je v Indiji vzbudila izjemno zanimanje. Twishini starši in sorojenci so trdili, da sta jo Singh in njegova mati mučili zaradi zahtev po doti in da so jo umorili. Tašča je obtožbe označila za "neutemeljene" in trdila, da je imela Twisha težave z duševnim zdravjem in da je storila samomor. Njenega moža, Samartha, pa sprva policija ni mogla najti, a kasneje se ji je predal. Oba so nekaj dni kasneje aretirali in ostajata v zaporu.

"Zaradi nenehne duševne krutosti s strani obeh obtoženih ji ni preostalo drugega, kot da konča svoje življenje," je zapisano v 600-stranski obtožnici, ki jo je Centralni preiskovalni urad sodišču predložil prejšnji teden. Družinski odvetnik Twishe Ankur Pandey je za BBC Hindi povedal, da ker se je Centralni preiskovalni urad skliceval na člene, povezane s spodbujanjem k samomoru, "to pomeni, da je preiskava smrt obravnavala kot domnevni samomor". Od sodišča so na uradu zaprosili za dovoljenje za nadaljnjo preiskavo.

Kot je za BBC pojasnil taščin odvetnik, preiskava ni našla nobenih dokazov o prejšnjih obtožbah o nadlegovanju in umoru zaradi dote.