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Tujina

Sta jo umorila mož in tašča?

Bhopal, 19. 08. 2026 07.27 pred 55 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Twisha Sharma

Indijska zvezna policija je vložila obtožnico v primeru 33-letne manekenke in igralke, ki so jo maja - le pet mesecev po njeni poroki - našli mrtvo v njenem zakonskem domu. Obtožena sta mož in tašča, ki naj bi jo napeljevala k samomoru, tašča naj bi sina nagovarjala h krutosti, prisilila pa naj bi jo celo v splav.

Smrt Twishe Sharme 12. maja v mestu Bhopal je sprožila veliko medijsko mrzlico. Primer je vsak dan polnil naslovnice medijev, vrstile pa so se nasprotne si obtožbe o umoru in samomoru. V obtožnici Centralnega preiskovalnega urada sta bila Twishijin mož in tašča obtožena "napeljevanja k samomoru" in "krutosti". Njen mož Samarth Singh, ki je odvetnik, in njena tašča Giribala Singh, upokojena sodnica, sta obtožbe zanikala, poroča BBC.

Nenavadna smrt je v Indiji vzbudila izjemno zanimanje. Twishini starši in sorojenci so trdili, da sta jo Singh in njegova mati mučili zaradi zahtev po doti in da so jo umorili. Tašča je obtožbe označila za "neutemeljene" in trdila, da je imela Twisha težave z duševnim zdravjem in da je storila samomor. Njenega moža, Samartha, pa sprva policija ni mogla najti, a kasneje se ji je predal. Oba so nekaj dni kasneje aretirali in ostajata v zaporu.

"Zaradi nenehne duševne krutosti s strani obeh obtoženih ji ni preostalo drugega, kot da konča svoje življenje," je zapisano v 600-stranski obtožnici, ki jo je Centralni preiskovalni urad sodišču predložil prejšnji teden. Družinski odvetnik Twishe Ankur Pandey je za BBC Hindi povedal, da ker se je Centralni preiskovalni urad skliceval na člene, povezane s spodbujanjem k samomoru, "to pomeni, da je preiskava smrt obravnavala kot domnevni samomor". Od sodišča so na uradu zaprosili za dovoljenje za nadaljnjo preiskavo.

Kot je za BBC pojasnil taščin odvetnik, preiskava ni našla nobenih dokazov o prejšnjih obtožbah o nadlegovanju in umoru zaradi dote.

Tašča je sina nagovarjala h krutosti, Twisho so prisilili v splav

Glede na obtožnico je Twisha spoznala Samartha prek aplikacije za zmenke februarja 2025, par pa se je poročil decembra. V obtožnici je navedeno, da je bil Samarth po poroki do nje večkrat duševno krut in žaljiv, tašča pa naj bi ga k temu nagovarjala, navaja BBC. Do največjega trenja naj bi prišlo aprila, potem ko je zanosila. Twishini starši trdijo, da sta tašča in njen mož trdila, da nosi otroka drugega ter jo prisilila k splavu. Tašča je sicer obtožbe zanikala in dejala, da je Twisha sama vztrajala pri splavu, češ da ne želi otrok.

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Nekaj dni po Twishini smrti je bila tašča deležna kritik zaradi nastopa na tiskovni konferenci in intervjujev za medije, v katerih je razpravljala o duševnem zdravju svoje snahe in jo označila za "liberalno" - ko jo je novinar prosil, naj pojasni izraz, je govorila o "promiskuiteti". Njene pripombe so povzročile veliko ogorčenje, Twishijin oče pa je dejal, da gre za poskus omadeževanja imena njegove hčerke.

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KOMENTARJI2

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Protoc
19. 08. 2026 09.06
A to da lahko ilegalni indijci ki so prišli peš čez mejo, da lahko berejo pri nas njihove novice-kroniko? Adijo kam smo prišli
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Protoc
19. 08. 2026 09.04
Kaj a zdaj bomo brali indijsko kroniko
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0 0
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