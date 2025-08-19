Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Najprej zaseg kokaina na Karibih, nato likvidacija v Boliviji?

Fort-de-France, 19. 08. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
10

Francoska mornarica je julija v Karibskem morju izvedla obsežno operacijo in na ladji Galexyr zasegla 4841 kilogramov kokaina. Med člani posadke je bilo pet Hrvatov, pet Črnogorcev in srbski državljan. Po navedbah srbskih oblasti obstaja sum, da je zaseg kokaina na ladji povezan z nedavnim trojnim umorom v Boliviji.

Francoske oblasti z otoka Martinik, ki ima status francoskega čezmorskega ozemlja, so ladjo ustavile med Barbadosom in Sveto Lucijo. Vse člane posadke so pridržali. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je med njimi pet hrvaških pomorščakov, vsi so iz primorsko-goranske županije. Tri naj bi po zaslišanju izpustili na prostost, dva pa naj bi ostala v priporu. Ali se še vedno nahajata na Martiniku, ni znano. 

Operacija je bila sicer rezultat mednarodnega sodelovanja, v katerem so poleg Francozov sodelovali tudi Britanci in Američani ter hrvaška in srbska policija. 

76-metrska ladja za prevoz cementa je plula pod zastavo Kameruna, na njej pa so tihotapili 4,8 tone kokaina. Po navedbah srbskega ministrstva za notranje zadeve je bila droga skrita v 153 paketih. Eden od članov posadke je srbski državljan, ki naj bi imel povezave z enim od balkanskih kartelov, vpletenih v trgovino z drogami. 

Marco Škerbec
Marco Škerbec FOTO: MNZ Republike Hrvaške

Po poročanju portala Telegraf.rs in navedbah srbskih oblasti obstaja sum, da je zaseg kokaina povezan z nedavno likvidacijo Hrvata, Srba in Makedonca z bolgarskim potnim listom v Boliviji. Bolivijska policija je trupla, zavita v črne plastične vreče, našla v najeti hiši v mestu Santa Cruz, potem ko so se sosedje pritožili zaradi hrupa. Bolivijske oblasti so ocenile, da je v ozadju trojnega umora trgovina z drogami. 

Med umorjenimi je 33-letni Hrvat Marco Skerbec iz Reke, čigar ime se večkrat omenja v slovenski obtožnici proti Kavaškemu klanu. 

Preberi še Hrvat, Srb in Bolgar likvidirani v Boliviji: v ozadju Kavaški in Škaljarski klan?
karibi kokain zaseg
Naslednji članek

'Zemljevid konflikta med Rusijo in Ukrajino' v Ovalni pisarni

Naslednji članek

Nove težave trajekta Jadrolinije: 56 let star trajekt obtičal v Šibeniku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
19. 08. 2025 11.35
Kdo jih je zavedel?
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
19. 08. 2025 11.34
+1
5 Hrvatov 5 Črnogorcev vse jasno hahahaha.
ODGOVORI
1 0
Victoria13
19. 08. 2025 11.31
+0
Naj se s tem ukvarjajo naši južji sosedi, nas zanima kriminal v Sloveniji, ki ga je zaradi nesposobne vlade in policije vsak dan več!
ODGOVORI
1 1
Wolfman
19. 08. 2025 11.25
+2
Glede na to, da je njihov cilj tudi naši otroci, le lahko upam, da likvidiraji vse do zadnjega.
ODGOVORI
2 0
Bigbadjohn
19. 08. 2025 11.09
+1
Zastave na pol droga?
ODGOVORI
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
19. 08. 2025 10.59
+2
159 kg so pa vzel za sebe. Bilo je 5000kg in ne 4841kg.
ODGOVORI
3 1
Wolfman
19. 08. 2025 11.20
Tudi banda mafijska pozna rek, je padlo iz kamijona!
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
19. 08. 2025 10.55
+2
Žal se vsak sam odloči po kateri poti bo šel
ODGOVORI
2 0
devlon
19. 08. 2025 10.52
+1
je to vredno novic? ne bi raj o tem, kako večje kumare pridelat?
ODGOVORI
3 2
stoinena
19. 08. 2025 10.43
+3
bolj učinkovito kot sodišča.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089