Najprej zaseg kokaina na Karibih, nato likvidacija v Boliviji?

Francoske oblasti z otoka Martinik, ki ima status francoskega čezmorskega ozemlja, so ladjo ustavile med Barbadosom in Sveto Lucijo. Vse člane posadke so pridržali. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je med njimi pet hrvaških pomorščakov, vsi so iz primorsko-goranske županije. Tri naj bi po zaslišanju izpustili na prostost, dva pa naj bi ostala v priporu. Ali se še vedno nahajata na Martiniku, ni znano.

Operacija je bila sicer rezultat mednarodnega sodelovanja, v katerem so poleg Francozov sodelovali tudi Britanci in Američani ter hrvaška in srbska policija.

76-metrska ladja za prevoz cementa je plula pod zastavo Kameruna, na njej pa so tihotapili 4,8 tone kokaina. Po navedbah srbskega ministrstva za notranje zadeve je bila droga skrita v 153 paketih. Eden od članov posadke je srbski državljan, ki naj bi imel povezave z enim od balkanskih kartelov, vpletenih v trgovino z drogami.