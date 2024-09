Štab pod stanovanjskimi stavbami? Nad gosto poseljenim območjem se dviga dim

Izrael je v zadnjih dneh znatno okrepil napade na cilje Hezbolaha v Libanonu, v katerih je bilo od ponedeljka ubitih več sto ljudi. Zaradi napadov pa je bilo po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v državi razseljenih več kot 100.000 ljudi.

Izraelski varnostni uradnik je medtem sporočil, da morebitna kopenska operacija vojske proti Hezbolahu v Libanonu ne bi trajala dolgo. "Mislim, da se na to pripravljamo vsak dan in da je to zagotovo v našem naboru orodij," je dodal.

Izrael so danes napadli tudi jemenski hutiji. Ti so proti Tel Avivu izstrelili balistično raketo, proti Aškelonu severno od Gaze pa dron. Izraelska zračna obramba je raketo prestregla.

Hezbolah je medtem danes izstrelil več raket proti severu Izraela, med drugim proti mestoma Haifa in Tiberija. Napade je potrdila izraelska vojska in sporočila, da je zračna obramba prestregla več brezpilotnih letalnikov in raket. V napadih Hezbolaha je bila ranjena ena oseba.

Ta teden pa so bila v spopadih med drugim poškodovana tudi črpališča vode, ki jih je Unicef zgradil oziroma obnovil, zaradi česar 30.000 ljudi nima dostopa do pitne vode.

"Uničenje se nadaljuje in stopnjuje, kopiči se tragedija na tragedijo. Z zastrašujočo hitrostjo se povečuje število smrtnih žrtev in ranjenih med otroki zaradi napadov na Libanon. V nevarnosti živi več sto tisoč otrok po vsej državi," je povedal predstavnik Unicefa v Libanonu Edouard Beigbeder .

V Libanonu je bilo ta teden dnevno ubitih več kot dvakrat toliko otrok kot v vojni med Izraelom in Hezbolahom leta 2006, je v četrtek sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef). V vojni je bilo namreč ubitih okoli 400 otrok ali približno 12 otrok na dan. Po podatkih libanonskih oblasti pa je bilo samo v ponedeljek in torek ubitih 50 otrok. Še več jih je verjetno ujetih pod ruševinami uničenih stavb.

Libanon pozval k posredovanju mednarodne skupnosti

Razmere na Bližnjem vzhodu zahtevajo posredovanje mednarodne skupnosti, je sicer med govorom na zasedanju Generalne skupščine ZN povedal libanonski zunanji minister Abdalah Bou Habib. Posvaril je pred stopnjevanjem napetosti v regiji, Izrael in šiitsko gibanje Hezbolah pa pozval k sprejetju vseh možnih ukrepov za zagotovitev prekinitve ognja.

"To so razmere, ki zahtevajo nujno mednarodno posredovanje, preden uidejo izpod nadzora in povzročijo domino efekt, zaradi katerega te krize ne bi bilo mogoče obvladati. Prihodnost naših ljudi in naša blaginja sta ogroženi," je povedal Habib. Izrael in Hezbolah je pozval, naj sprejmeta vse možne ukrepe, da se zagotovi prekinitev ognja.

ZDA, Francija in druge zaveznice so namreč v sredo objavile skupen poziv k 21-dnevni prekinitvi ognja med Izraelom in Libanonom. Pred tem sta predsednika ZDA Joe Biden in Francije Emmanuel Macron v skupni izjavi sporočila, da je napočil čas za rešitev na izraelsko-libanonski meji, ki bo zagotavljala varnost in zaščito civilistov.