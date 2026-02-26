Stala pred semaforjem, nato zgrmela v luknjo

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da sta vozili pripeljali v križišče in se ustavili na semaforju. Za njima sta nato pripeljala še dva avtomobila. Ko se je črno vozilo ustavilo, pa so se tla nenadoma ugreznila.

Na kraj so prihitele reševalne ekipe, a so se potniki do njihovega prihoda že rešili sami s pomočjo mimoidočih.

V dogodku ni bil poškodovan nihče, so pa zabeležili škodo na vodovodu, poročajo ameriški mediji.