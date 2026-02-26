Naslovnica
Tujina

Stala pred semaforjem, nato zgrmela v luknjo

Omaha, 26. 02. 2026 08.05 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Avtomobila padla v luknjo

Kamere v ameriški zvezni državi Nebraska so posnele trenutek, ko so se pod nič hudega slutečima voznikoma, ki sta stala na semaforju, nenadoma udrla tla. V dogodku nista bila poškodovana, rešila sta se s pomočjo mimoidočih.

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da sta vozili pripeljali v križišče in se ustavili na semaforju. Za njima sta nato pripeljala še dva avtomobila. Ko se je črno vozilo ustavilo, pa so se tla nenadoma ugreznila.

Na kraj so prihitele reševalne ekipe, a so se potniki do njihovega prihoda že rešili sami s pomočjo mimoidočih.

V dogodku ni bil poškodovan nihče, so pa zabeležili škodo na vodovodu, poročajo ameriški mediji. 

Zakaj so se udrla tla, še ni znano. Nekaj ur po incidentu je vlečno vozilo z žerjavom s kraja odpeljalo poškodovani vozili, krater pa pristojni še sanirajo.

Tamkajšnje oblasti opozarjajo, da bi se lahko še razširil, a do srede zvečer večjih sprememb še niso zaznali.

Po navedbah uradnikov bo cesta ostala zaprta za promet še nekaj dni, voznike so pozvali, naj se izogibajo temu območju.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
26. 02. 2026 09.07
kje so kamere? to je bil sigurno akcijski film
Odgovori
-1
0 1
biggbrader
26. 02. 2026 09.00
Kazen, ker sta oba prevozila STOP črto !
Odgovori
-1
0 1
Racional-ec
26. 02. 2026 08.55
Res je zgrmela…90 cm haha, vszn da je napisano k da je padla v 90m prepad.
Odgovori
-2
0 2
MESE?AR
26. 02. 2026 08.32
A je bil kanal C0 pod asfaltom ?
Odgovori
+3
5 2
Buča hokaido
26. 02. 2026 08.41
Saj piše - vodovod.
Odgovori
-6
0 6
