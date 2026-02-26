Stala pred semaforjem, nato zgrmela v luknjo

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da sta vozili pripeljali v križišče in se ustavili na semaforju. Za njima sta nato pripeljala še dva avtomobila. Ko se je črno vozilo ustavilo, pa so se tla nenadoma ugreznila.
Na kraj so prihitele reševalne ekipe, a so se potniki do njihovega prihoda že rešili sami s pomočjo mimoidočih.
V dogodku ni bil poškodovan nihče, so pa zabeležili škodo na vodovodu, poročajo ameriški mediji.
Zakaj so se udrla tla, še ni znano. Nekaj ur po incidentu je vlečno vozilo z žerjavom s kraja odpeljalo poškodovani vozili, krater pa pristojni še sanirajo.
Tamkajšnje oblasti opozarjajo, da bi se lahko še razširil, a do srede zvečer večjih sprememb še niso zaznali.
Po navedbah uradnikov bo cesta ostala zaprta za promet še nekaj dni, voznike so pozvali, naj se izogibajo temu območju.
