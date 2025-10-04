Svetli način
Tujina

Stali so mu ob strani, ko je to najbolj potreboval. Vrnil jim je z 250 kg blitve

04. 10. 2025 07.00

Denis Ćulum , U.Z.
"Oddolžiti se moram," pravi Zdravko iz Dalmacije, ki je Splitčanom razdelil 250 kilogramov blitve. Povsem brezplačno. Dobrosrčni kmetovalec je pred šestimi leti izgubil ženo. "Takrat, ko sem to najbolj potreboval, so mi v mestu pomagali, zdaj pa jim z enako mero vračam," pravi oče samohranilec. Poleg najstniške hčerke skrbi še za mamo, ki ne more več hoditi. Nima avtomobila, zato je moral z vrečami listnate zelenjave na avtobus ali pa ga je kdo pripeljal v središče Splita. Blitve je zmanjkalo, a Zdravko ima doma še 200 kilogramov krompirja. In kaj bo z njim?

Zdravko Jeličić, kmetovalec iz Muća, Splitčanom deli blitvo. Prodajal bi jo lahko tudi za pet evrov na kilogramov, a Zdravko se ne žene za zaslužkom.

"Tako sem se odločil. Blitvo sem posejal, deževalo je, vzklila je in odločil sem se, da jo bom podarjal prebivalcem Splita. In to je že petič. Razdelil sem že 250 vreč, to je približno 250 kilogramov," pripoveduje.

Vdovec in oče 13-letnega dekleta nikoli ne bo pozabil dobrote Splitčanov, ko mu je pred šestimi leti v prometni nesreči umrla žena. "Tudi meni so ljudje pomagali, ko mi je bilo najtežje, s tem in onim. Nekako se jim moram oddolžiti."

"Hvalevredno, tega še nikoli nisem doživela!" in "Sijajna poteza!" so komentirali mimoidoči.

Zdravko kuha, čisti, bdi nad njivo, skrbi za svojo hčerko ter ostarelo in invalidno mamo.

"Hudo je, a se nisem predal, ampak sem se boril, da bi ostala normalna oseba in da bi bilo vse najboljše, ampak nihče ne more nadomestiti matere," pripoveduje. Na vprašanje novinarke, ali mu je težko, glede na to, da skrbi za njo, pa:  "Nič mi ni težko, to mi je v veselje. Danes sem srečnejši, ko podarim to blitvo, kot pa če bi mi nekdo ne vem kaj dal."

Iz domačega Muća, kakih 30 kilometrov stran, je v Split več dni zapored prihajal z avtobusom. Če ga seveda ni mogel nihče pripeljati.

"Presenetilo me je, vsa čast, zares ste me ganili do srca. Ne bom vam plačala, ampak bi vam dala vsaj nekaj za bencin, dajte tistemu, ki vas je pripeljal, rekli ste, da nimate avtomobila," je bila prijazna ena od Splitčank.

Zdravkove zavrnitve ni sprejela, kupila je čokolado. "Za deklico, saj je deklica, kajne? To je to. Adijo!"

"Moja hči je super, hodi v 7. razred in je zadovoljna.  Ponosna je name, ampak ni ji ravno všeč, ko sem v medijih," še priznava Zdravko.

Blitve mu je sicer zmanjkalo, a doma ima še kakih 200 kilogramov krompirja. Tudi tega bom, obljublja dobrosrčni dalmatinski kmetovalec, podaril.

medusa
04. 10. 2025 09.23
+5
Zapomnite si ,da jih bomo še pošteno potrebovali - kmete namreč .Spoštuj tistega ,ki goji hrano in to na pošten in okolju ter živalim dober način . Če ne zna -ga je treba podučit na lep način . Kapo dol kmetom ,ki to počno na pošten in dober način za nas potrošnike.
ODGOVORI
5 0
Kopite84
04. 10. 2025 09.36
-1
Večini kmetov ni mar za potrošnike, ampak izključno za njihov žep.
ODGOVORI
0 1
BBcc
04. 10. 2025 09.42
Kaj šele trgovini.
ODGOVORI
0 0
PegySue
04. 10. 2025 09.01
+3
Človek s srcem in glavo na mestu. ♥️
ODGOVORI
3 0
Geres
04. 10. 2025 08.34
+11
Lepa gesta, a glede na to, da je brez avta, skrbi za hčer in mamo, bi mu jaz plačala duplo ceno, ne pa vzela zastonj.
ODGOVORI
11 0
Grande cojones
04. 10. 2025 08.21
+10
Lepa gesta zahvale!
ODGOVORI
10 0
