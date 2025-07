Stali v vrsti za vodo, ko se je zgodila izraelska 'tehnična napaka'

V bolnišnico al-Avda so prepeljali tudi 16 ranjenih, vključno s sedmimi otroki, so navedli tamkajšnji zdravniki.

Napako je tokrat priznala celo izraelska vojska (IDF). Sporočili so, da je pri napadu, usmerjenem na "terorista" Islamskega džihada, prišlo do "tehnične napake", zaradi katere je strelivo padlo več deset metrov od cilja. IDF pravi, da so seznanjeni s "trditvami o žrtvah na tem območju", in dodajajo, da si prizadevajo za omilitev škode med civilnim prebivalstvom "kolikor je to mogoče" in da "obžalujejo vsako škodo, povzročeno nevpletenim civilistom".

Izraelska vojska je dodala še, da incident še preiskuje.