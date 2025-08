Stampedo v Indiji zahteval najmanj šest življenj

Stampedo se je zgodil na stopnišču templja Mansa Devi v hindujskem svetem mestu Haridwar ob reki Ganges, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stampedi in druge nesreče so v Indiji relativno pogosti, zlasti med verskimi prazniki, ko se na enem mestu zbere ogromno ljudi. Večkrat jim botrujejo pomanjkljivi varnostni ukrepi in slabo upravljanje z množicami.

Leta 2014 je denimo v mestu Patna na vzhodu države na hindujskem festivalu umrlo več kot 30 ljudi. Šest let prej je v kraju Jodhpur v stampedu v hindujskem templju umrlo 224 romarjev, kar je bila ena najbolj smrtonosnih tovrstnih nesreč v Indiji.