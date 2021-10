Stanje češkega predsednika stabilno

Zdravstveno stanje češkega predsednika Miloša Zemana je stabilno, je v ponedeljek sporočila tiskovna predstavnica osrednje vojaške bolnišnice, ki je potrdila poročanje tiskovne agencije CTK, poroča Reuters.

77 -letnega Zemana so v nedeljo odpeljali v bolnišnico, kjer se je zdravil na oddelku za intenzivno nego, kar je spodbudilo negotovost v času, ko naj bi po parlamentarnih volitvah vodil politične pogovore o sestavi nove vlade. Po poročanju BBC, so Zemana v bolnišnico odpeljali zaradi političnih pretresov, ki jih je povzročila zmaga opozicije. 77-letnik je sicer težki kadilec in nekdanji alkoholik, ki uporablja invalidski voziček in trpi za sladkorno boleznijo. "Diagnozo natančno poznamo, kar nam omogoča ciljno zdravljenje," je v nedeljo dejal direktor praške bolnišnice Miroslav Zavoral, a na predsednikovo prošnjo ni želel dati več podrobnosti.

Zeman je sicer zaradi slabega zdravja na tokratnih volitvah glasoval iz svoje rezidence.