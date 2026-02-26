Naslovnica
Tujina

Stanje Ivice Dačića resno: 'Boj se nadaljuje, je na respiratorju'

Beograd, 26. 02. 2026 08.50 pred 43 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Ivica Dačić

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić, ki so ga hospitalizirali zaradi hude oblike pljučnice, je še vedno v resnem zdravstvenem stanju. "Boj se nadaljuje, je na mehanski ventilaciji," je pojasnil njegov zdravnik. Ministra je v bolnišnici obiskal tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Srbskega ministra in predsednika Socialistične partije Srbije (SPS) Ivico Dačića so včeraj prepeljali v bolnišnico, potem ko se mu je zdravstveno stanje hitro poslabšalo.

Diagnosticirali so mu obojestransko pljučnico in ga priklopili na respirator. Zdravnik, odgovoren za njegovo zdravljenje, je za srbske medije povedal, da je ministrovo stanje še vedno resno.

"Boj se nadaljuje, je na mehanski ventilaciji in v tem trenutku nam ga je uspelo stabilizirati. Prezgodaj je za kakršne koli napovedi. Trenutno je bolj stabilen kot včeraj. Pozivam medije, naj imajo razumevanje za ministrovo družino in njegove prijatelje," je po poročanju Blica dejal dr. Spasoje Popević.

Dačića je danes zjutraj, pred odhodom na dvodnevni obisk Kazahstana, v bolnišnici obiskal tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. "Ivico sem obiskal zjutraj. Zdravniki pravijo, da je stanje nekoliko boljše. Verjamem vanj, zdaj pa v Kazahstan, za odlične rezultate za našo Srbijo," je Vučić objavil na družbenih omrežjih.

Dačić se sicer že več let bori s sladkorno boleznijo in drugimi pridruženimi boleznimi.

ivica dačić srbija

Stala pred semaforjem, nato zgrmela v luknjo

