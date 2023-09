Stanje levjega mladiča še naprej zelo slabo: 'Naučili smo ga, kaj je meso'

Ponoči se zdravstveno stanje levjega mladiča, ki so ga našli ob cesti na obrobju srbskega mesta Subotica, ni spremenilo in je še naprej slabo. Je sestradan in dehidriran, mesa ne prepozna kot hrano. Ima vnetje sečnega in prebavnega trakta ter mišično atrofijo zadnjih nog, verjetno zaradi kletke, v kateri so ga zadrževali. Okužen je z zunanjimi in notranjimi zajedavci. A kljub vsemu so veterinarji optimistični in se borijo za njegovo življenje.

"Povsem izčrpan je, več ur je prejemal infuzijo. Tako suh in šibak je bil, da ni mogel niti stati. Pravkar smo ga prinesli noter," je za Telegraf.rs že včeraj povedala Sonja Mandić, direktorica živalskega vrta Palić. Namestili so ga v karanteno in čakali na izvide iz laboratorija. "Dokler ne prispejo, ne moremo reči ničesar z gotovostjo. Ocenjuje se, da je star do šest mesecev. Počakati moramo, da vidimo, ali bo začel jesti," je Mandićeva danes povedala za Blic. Ljudi je pozvala, naj se izogibajo kupovanju živali na črnem trgu in idejam o tem, da bi imeli eksotične živali kot hišne ljubljenčke. "Ne moremo še trditi, kako se je ta lev znašel na cesti, ni pa izključeno, da ga je nekdo kar vrgel tja," je dejala.

'Meso smo ji morali na silo tlačiti v usta' Veterinarka Andrijana Tot pa je za srbski N1 povedala, da je samička, ki je stara štiri ali pet mesecev, sestradana in dehidrirana. Po njenem mnenju verjetno ni prejemala nobene druge hrane razen kravjega mleka, ki pa ni ustrezno za prehrano divjih mačk. "Žal je imela neustrezno prehrano, mesa ne prepozna kot hrano, morali smo ji ga na silo tlačiti v usta," je pojasnila in dodala, da so jo danes naučili, kaj je meso. "Na podlagi krvnih izvidov smo ugotovili, da ima vnetje sečnega in prebavnega trakta, zato prejema ustrezno terapijo. Težava je tudi mišična atrofija zadnjih nog, kar je verjetno posledica bivanja v manjšem prostoru, kjer se ni mogla ustrezno gibati. Okužena je bila z zunanjimi in notranjimi zajedavci, grizle so jo muhe," je opisala in poudarila, da je imela žival precej nižjo telesno temperaturo, kot je običajno za divje mačke, zato so morali prinesti grelce. "Vseh informacij ne moremo dobiti takoj, preteči mora nekaj časa, da vidimo, kako bo potekalo okrevanje. Največja težava je okužba z notranjimi zajedavci, ki lahko napadejo možgane in druge organe." Kljub vsemu so veterinarji optimistični. V prostor, kjer se nahaja levji mladič, razen zaposlenih v živalskem vrtu ne more vstopiti nihče. Vsi si želijo, da bi preživel in čim prej okreval.

