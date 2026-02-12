Stanje na Kubi resno, Rusija evakuira svoje državljane

Rusko ministrstvo za gospodarski razvoj je večkrat pozvalo državljane, naj ne potujejo na Kubo, odkar se je ta znašla v primežu krize, h kateri so pripomogle ZDA z omejitvijo dobave nafte iz Venezuele.

"Zaradi težav s polnjenjem letal na Kubi sta bili letalski družbi Rossiya Airlines in Nordwind Airlines prisiljeni prilagoditi svoje letalske vozne rede na letališčih po Kubi," je sporočil ruski zvezni letalski regulator Rosaviatsia. Rossiya Airlines bo tako zdaj opravljala le povratne lete - iz Havane in Varadera v Moskvo.

Aeroflot je napovedal tudi repatriacijske lete za Ruse, navaja tiskovna agencija TASS, po njihovih raziskavah pa naj bi veleposlaništvo v Havani dejalo, da Moskva načrtuje pošiljanje humanitarne pomoči v obliki nafte in naftnih derivatov na Kubo. Slednje niti malo ne preseneča, saj je Moskva, tradicionalna zaveznica Havane, tudi Washington obtožila, da želi s takimi ukrepi "zadušiti" to karibsko državo, poroča Al Jazeera.

Da sta si državi blizu, priča tudi dejstvo, da Rusi predstavljajo tretjo največjo skupino obiskovalcev na Kubi, pred njimi pa prednjačijo le Kanadčani in Kubanci, ki živijo v tujini. A tudi Air Canada in dve kanadski letalski družbi Air Transavia in WestJet so morale prekiniti lete na Kubo, ravno zaradi pomanjkanja goriva.

Kuba se sicer že vrsto let sooča s hudo gospodarsko krizo, ki je v veliki meri posledica dolgotrajnih sankcij ZDA zaradi odnosa med Washingtonom in socialistično Havano, a situacija se je po vrnitvi Donalda Trumpa le še poslabšala. Trump je grozil kubanski vladi, nedavno pa tudi sprejel izvršilni ukaz, ki omogoča uvedbo trgovinskih tarif za države, ki Kubi dobavljajo nafto.