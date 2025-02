Stanje papeža se izboljšuje, a še ni izven nevarnosti

Frančišek je sicer "dobre volje in se pošali" o svojem zdravju, zdravnikove besede povzema Ansa.

Iz Vatikana so sicer pred tem danes sporočili, da je Frančišek preživel še eno mirno noč v bolnišnici in da dobro okreva.

88-letnega Frančiška so v bolnišnico zaradi težav pri dihanju in bronhitisa sprejeli minuli petek, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Njegovo zdravstveno stanje in z njim povezano zdravljenje so takrat opisali kot kompleksno.