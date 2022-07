Stanje je alarmantno v Toskani in Kampaniji, kjer je izbruhnilo več kot 30 požarov, evakuirali so več kot 1000 ljudi. Podobno je tudi v Španiji in v Grčiji, kjer velja velika požarna ogroženost, vročinski val pa bo vztrajal do začetka avgusta. Strokovnjaki za prihodnost napovedujejo črn scenarij, zaradi odsotnosti ukrepov v boju proti segrevanju ozračja se bodo razmere še slabšale.