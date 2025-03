Stanje srbske poslanke še vedno resno, pred nadaljevanjem seje poostrili ukrepe

Stanje srbske poslanke, ki je med torkovim kaosom doživela možgansko kap, je še vedno resno, je sporočila predsednica srbske skupščine Brnabićeva. Ostali dve poslanki, ki sta bili poškodovani med izgredi v parlamentu, pa se počutita dobro. Seja vlade, na kateri med drugim sprejemajo zakon o visokem šolstvu, se po torkovem kaosu z dimnimi bombami, šok granatami in metanjem jajc nadaljuje. Ob prihodu v parlament pa so na vhodu vse opozicijske poslance temeljito preiskali.

Po včerajšnjem burnem dogajanju se v srbski skupščini danes nadaljuje zasedanje. Pred sejo so poostrili varnostne ukrepe in na vhodu v stavbo so vse temeljito pregledali, nekaterim opozicijskim poslancem so odvzeli tudi hrano, ki so jo prinesli s seboj. Še pred začetkom današnje seje pa je predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić v luči včerajšnjega kaosa opoziciji sporočila, da če nimajo nič močnejšega od šok bomb, solzivca in gasilnega aparata, naj se ne prikažejo, saj da vlade s tem niso prestrašili. "Poslanci večine so pokazali, kako se čuva dostojanstvo skupščine, opozicija pa je pokazala, kako želi teptati ne le dostojanstvo parlamenta, pač pa tudi Srbije. Če bi se umaknili po šok bombah, bi to pomenilo, da bi lahko vsak divjak, nasilnež, terorist in strahopetec blokiral delo," je dejala na koncu včerajšnje seje.

Spomnimo, prvi dan zasedanja skupščine so zaznamovali številni incidenti. Opozicijski poslanci so v dvorani aktivirali dimne bombe, predstavnike vladajoče stranke in vlade so obmetavali z jajci in predmeti ter aktivirali gasilni aparat. Pri tem so bile poškodovane tri poslanke. Poslanka Jasmina Obradović naj bi zaradi dogajanja doživela možgansko kap in pristala v bolnišnici, kjer jo je včeraj obiskal tudi predsednik Aleksandar Vučić.

Brnabićeva je danes sporočila, da je zdravstveno stanje poslanke še vedno resno. "Še vedno je v težkem stanju. Sinoči po 23. uri jo je ponovno obiskal predsednik Vučić in zdravniki so rekli, da bodo lahko več povedali, ko bo noč mimo, ki je seveda vedno tvegana. Več bomo vedeli čez kakšno uro ali dve, ampak je še vedno v resnem stanju," je za RTS povedala Brnabićeva. Zdravstveno stanje poslanke Sonje Ilić, ki je v osmem mesecu nosečnosti, je stabilno, otrok pa je dobro. Prav tako pa je po besedah Brnabićeve dobro tudi poslanka Jasmina Karanac, ki ji je v glavo priletela šok granata. Včeraj zvečer je policija prejela tudi klic, da je v narodni skupščini nastavljena bomba. Protibombne enote so se takoj odpravile na kraj in pozneje sporočile, da je šlo za lažni bombni preplah ter da v stavbi niso našli nobenih sumljivih predmetov. Poslanci so sicer v torek kljub kaosu, ki je nato izbruhnil, zaključili načelno razpravo več kot 30 točk od predlaganih 62, ki so bile uvrščene na dnevni red. V razpravi sicer niso sodelovali opozicijski poslanci, ki so namesto tega ves čas žvižgali s piščalkami in trobili z vuvuzelami.

Vučić: Zahtevali bomo kazensko odgovornost Srbski predsednik Vučić je torkove izgrede v skupščini označil za razbojniško, huligansko ravnanje. "Ne želim govoriti ostrih besed o tistih, ki so to počeli, ne zato, ker si tega ne zaslužijo, ampak zato, ker zahtevamo kazensko odgovornost. Čakamo, kaj bo naredilo tožilstvo, kajti če bi bilo obratno, bi bili vsi že obešeni," je izjavil Vučić v intervjuju za TV Pink. Dodal je, da je bil to težek dan za Srbijo ter da čemu takšnemu niso bili priča od vzpostavitve večstrankarskega sistema, torej zadnjih 35 let.

Včerajšnje zasedanje je bilo prvo od lanskega novembra, v središču pa je sprememba zakona o visokem šolstvu, s katerim bi vlada izpolnila eno od študentskih zahtev. Na seji, ki se nadaljuje danes, naj bi tudi potrdili odstop premierja Miloša Vučevića. Po potrditvi odstopa bo trenutna vlada postala tehnična vlada, sledil bo poskus sestavljanja nove vlade. Če v 30 dneh ne bodo uspeli sestaviti nove vlade, bodo avtomatsko razpisane izredne volitve.

Opozicijski poslanec Miroslav Aleksić iz poslanske skupine Narodno gibanje Srbije je dejal, da včerajšnje dogajanje v parlamentu najbolje odraža stanje v državi. "Vse se razpada, šolstvo, kmetijstvo in pravosodje," je komentiral. Kosova zaskrbljena zaradi nasilja v srbskem parlamentu Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes na družbenem omrežju X izrazila zaskrbljenost nad torkovim nasiljem v srbskem parlamentu in nedavnim dogajanjem v povezavi s civilnodružbenimi organizacijami. Pozvala je k umiritvi napetosti z vzpostavitvijo pogojev za vključujoč dialog. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi motenj parlamentarnega dela in nasilja v srbskem parlamentu. Parlament mora biti prostor demokratične razprave v interesu vseh državljanov in mora v celoti izpolniti svojo vlogo," je zapisala. Zaskrbljenost je izrazila tudi zaradi nedavnega dogajanja v Srbiji, uperjenega proti civilnodružbenim organizacijam. "Dosledno pozivamo k umiritvi napetosti z vzpostavitvijo pogojev za vključujoč dialog, ki bi vključeval vse vpletene, vključno s političnimi akterji, institucijami in člani civilne družbe, da bi se obravnavale reforme, potrebne za prihodnost Srbije v EU," je dodala.