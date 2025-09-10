PRENOS V ŽIVO: Nagovor von der Leynove o stanju v Uniji

Evropske poslanci v Strasbourgu poslušajo nagovor predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih se bo osredotočila na vojno v Ukrajini, razmere v Gazi, obrambo, gospodarsko konkurenčnost in trgovinske odnose z ZDA. V Evropskem parlamentu, kjer se čuti nezadovoljstvo s komisijo, imajo glede njenega govora različna pričakovanja. Nagovor lahko spremljate v živo na našem portalu.

Kot kaže so pred Ursulo von der Leyen naporni dnevi, saj ji grozi še ena nezaupnica. Trenutno naj bi bilo po podatkih, ki jih je objavil Le grand continent, kar 60 odstotkov poslancev za njen odstop. Pred tem pa jo čaka nagovor o stanju v EU

Nadaljnja vojaška, finančna in diplomatska podpora Ukrajini v boju z rusko agresijo in na njeni poti v unijo bo verjetno ena od osrednjih tem prvega nagovora von der Leynove v njenem drugem mandatu na čelu komisije, kot je poročal STA. S tem je močno povezana krepitev obrambnih zmogljivosti članic EU, ki si jo je von der Leyen postavila za eno glavnih prednostnih nalog drugega mandata na čelu komisije, ki ga je nastopila decembra lani.

Z več kot 200 milijoni volivcev in najvišjo udeležbo na evropskih volitvah 2024 v zadnjih dveh desetletjih je Evropska unija pred številnimi izzivi. Poseben poudarek bo EU namenila umetni inteligenci. EU gradi mrežo trinajstih tovarn, ki se osredotočajo na umetno inteligenco, kjer se združujejo superračunalniki, raziskave in industrija. Ena od njih bo tudi v Mariboru, kar postavlja Slovenijo na evropski zemljevid visokotehnoloških centrov Za razvoj UI je predviden sklad InvestAI v višini do 200 milijard evrov, ki bo mobiliziral javne in zasebne naložbe.

Evropska komisija je predstavila tudi "čisti industrijski dogovor", ki vključuje ciljno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 90 odstotkov do leta 2040 in popolno podnebno nevtralnost do 2050. V energetskem delu ukrepov je sprejet akcijski načrt za pocenitev elektrike, ki bi lahko evropskim potrošnikom in podjetjem prihranil 260 milijard evrov letno do 2040. V boju s primanjkljajem kadra je EU namenilasredstva za 6,1 milijona ljudi, ki je že prejelo dodatno usposabljanje. V ospredju so tudi pravice žensk, Ljubljana je bila nagrajena z zlato nagrado v natečaju za evropsko prestolnico vključevanja in raznolikosti za svoje programe zaščite žensk pred nasiljem.

Obrambno stanje

Na področju varnosti je von der Leynova napovedala program Readiness 2030, ki omogoča dvig obrambnih izdatkov držav članic. Poseben instrument SAFE bo omogočil 150 milijard evrov posojil za skupne evropske nabave orožja in opreme. EU ostaja trdna pri podpori Ukrajini, ki je po štirih letih vojne deležna stalne finančne, vojaške in politične pomoči.

