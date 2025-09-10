Svetli način
Tujina

PRENOS V ŽIVO: Nagovor von der Leynove o stanju v Uniji

Bruselj, 10. 09. 2025 08.09 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
15

Evropske poslanci v Strasbourgu poslušajo nagovor predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih se bo osredotočila na vojno v Ukrajini, razmere v Gazi, obrambo, gospodarsko konkurenčnost in trgovinske odnose z ZDA. V Evropskem parlamentu, kjer se čuti nezadovoljstvo s komisijo, imajo glede njenega govora različna pričakovanja. Nagovor lahko spremljate v živo na našem portalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot kaže so pred Ursulo von der Leyen naporni dnevi, saj ji grozi še ena nezaupnica. Trenutno naj bi bilo po podatkih, ki jih je objavil Le grand continent, kar 60 odstotkov poslancev za njen odstop. Pred tem pa jo čaka nagovor o stanju v EU

Preberi še So Ursuli von der Leyen šteti dnevi?

Nadaljnja vojaška, finančna in diplomatska podpora Ukrajini v boju z rusko agresijo in na njeni poti v unijo bo verjetno ena od osrednjih tem prvega nagovora von der Leynove v njenem drugem mandatu na čelu komisije, kot je poročal STA.

S tem je močno povezana krepitev obrambnih zmogljivosti članic EU, ki si jo je von der Leyen postavila za eno glavnih prednostnih nalog drugega mandata na čelu komisije, ki ga je nastopila decembra lani.

Nemška vojska v Litvi
Nemška vojska v Litvi FOTO: AP

Z več kot 200 milijoni volivcev in najvišjo udeležbo na evropskih volitvah 2024 v zadnjih dveh desetletjih je Evropska unija pred številnimi izzivi.

Poseben poudarek bo EU namenila umetni inteligenci. EU gradi mrežo trinajstih tovarn, ki se osredotočajo na umetno inteligenco, kjer se združujejo superračunalniki, raziskave in industrija. Ena od njih bo tudi v Mariboru, kar postavlja Slovenijo na evropski zemljevid visokotehnoloških centrov

Za razvoj UI je predviden sklad InvestAI v višini do 200 milijard evrov, ki bo mobiliziral javne in zasebne naložbe.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca FOTO: Profimedia

Evropska komisija je predstavila tudi "čisti industrijski dogovor", ki vključuje ciljno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 90 odstotkov do leta 2040 in popolno podnebno nevtralnost do 2050.

V energetskem delu ukrepov je sprejet akcijski načrt za pocenitev elektrike, ki bi lahko evropskim potrošnikom in podjetjem prihranil 260 milijard evrov letno do 2040.

V boju s primanjkljajem kadra je EU namenilasredstva za 6,1 milijona ljudi, ki je že prejelo dodatno usposabljanje.

V ospredju so tudi pravice žensk, Ljubljana je bila nagrajena z zlato nagrado v natečaju za evropsko prestolnico vključevanja in raznolikosti za svoje programe zaščite žensk pred nasiljem.

Obrambno stanje

Na področju varnosti je von der Leynova napovedala program Readiness 2030, ki omogoča dvig obrambnih izdatkov držav članic. Poseben instrument SAFE bo omogočil 150 milijard evrov posojil za skupne evropske nabave orožja in opreme.

EU ostaja trdna pri podpori Ukrajini, ki je po štirih letih vojne deležna stalne finančne, vojaške in politične pomoči. 

Napad na vladno stavbo v Kijevu
Napad na vladno stavbo v Kijevu FOTO: Profimedia

Komisija je v tem mandatu predstavila predlog novega dolgoročnega proračuna 2028–2034 v višini skoraj 2 bilijona evrov (1,26 odstotka BDP EU).

V njem je najmanj 300 milijard evrov namenjenih kmetom in ribičem, okoli 220 milijard evrov za manj razvite regije in 14 odstotkov nacionalnih sredstev za socialno politiko.

evropska unija soteu von der leyen parlament govor
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
10. 09. 2025 09.09
+1
Samo denar za Ukraino in orožje naj ukine, pa bo takoj konec vseh naših težav. Če pa še ukine sankcije proti Rusiji, pa bo EU spet najbolj cvetoče gospodarstvo na svetu. Samo Von der Lajna in Kaja Kallas nista dovolj inteligentni za kaj takega. Bo treba menjati EU komisijo.
ODGOVORI
1 0
RecMiG
10. 09. 2025 09.08
Ursula ima reference za stabilnost. Potrebno je vprašati njeno pričesko, ki je zmeraj identična.
ODGOVORI
0 0
proofreader
10. 09. 2025 09.06
+4
V Bruslju vojska na ulicah, ker je zaradi levičarskih vilkomerjev postalo mesto nevarno.
ODGOVORI
4 0
Ici
10. 09. 2025 09.06
+2
A to sploh še hodi kdo poslušati? Ona in Merklova sta naredili Evropi škodo, ki je večja od škode, ki je bila povzročena s prvo in drugo svetovno vojno skupaj. Posledice pa bomo čutili še vsaj 500 let.
ODGOVORI
2 0
proofreader
10. 09. 2025 09.05
+2
Kot so vizionarsko napovedali Laibach, Europe is falling apart.
ODGOVORI
3 1
Morgoth
10. 09. 2025 09.06
+1
Že 11 let nazaj!
ODGOVORI
1 0
Morgoth
10. 09. 2025 09.05
+4
Sprehodi naj se po Frankfurtu pa videla "stanje", ki ga je USTVARILA, izdajalka pokvarjena.
ODGOVORI
5 1
Slovenska pomlad
10. 09. 2025 09.04
-3
Res sem ponosen,da Von der Leyenova izhaja iz Evropske ljudske stranke, ki ji pripada tudi SDS.
ODGOVORI
2 5
Morgoth
10. 09. 2025 09.06
+0
Ti si ponosen samo na sendvič, ki ga dobiš, ko napišeš dovolj spama tu gor.
ODGOVORI
1 1
Wolfman
10. 09. 2025 09.03
+5
Še kr ne neha lapat? Dej spelji se že enkrat v preklet Izrael. Tam ima svojega gospodarja, če tega niste še vedeli. Pa taka Evropejka, izdajalka!
ODGOVORI
6 1
Leonardo R
10. 09. 2025 09.05
-1
Sak bo kmalu Sharia law pa bos se prosil Izrael da te resi.
ODGOVORI
0 1
proofreader
10. 09. 2025 09.03
+1
Pocenitev elektrike podpiram, upam da bo veljala tudi pod Golobom.
ODGOVORI
1 0
nebel
10. 09. 2025 09.07
+1
To je dokončno žal odpadlo z dogovorom o izgradnji drugega plinovoda na Kitajsko, Ta plin je dosedaj tekel v Evropo, nimajopa drugega, da bi ga še kdaj pošiljali sem. Bo samo štirikrat dražji Ameriški. Še en veliki uspeh zblojene VDL in EU.
ODGOVORI
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 09. 2025 09.02
+4
Zapor
ODGOVORI
4 0
Wolfman
10. 09. 2025 09.04
+3
Delovno taborišče.
ODGOVORI
3 0
