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Stanovanja v Zagrebu vse dražja, ponekod že 10 tisočakov za kvadratni meter

Zagreb, 20. 09. 2026 12.21 pred 36 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Zagreb

Na Hrvaškem se, tako kot v Sloveniji, soočajo z visokimi cenami nepremičnin. Samo v Zagrebu se je cena kvadratnega metra stanovanja v zadnjem letu zvišala za skoraj 20 odstotkov.

"Ljudje danes komaj shajajo, zato bodo na koncu živeli s starši vse do 50. leta," je prepričana Viktorija iz Zagreba, ki je spregovorila za dnevnik.hr.

Kvadratni meter novogradnje v Zagrebu v povprečju stane 3518 evrov, kar je 560 evrov oz. 19 odstotkov več kot lani. V preostalem delu Hrvaške povprečna cena kvadratnega metra znaša 2994 evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2025.

V praksi so stroški pogosto še višji. "Začetna cena novogradnje je vsaj 3500 evrov, na obrobju mesta pa se že približujemo 4000 evrom. V soseski Trešnjevka govorimo o cenah med 6000 in 7000 evri, v središču mesta pa se cene približujejo 10.000 evrom. Preprosto povedano, ponudba na trgu je premajhna, kupci pa so te cene pripravljeni plačati," je za portal povedal strokovnjak za nepremičninski trg Sanjin Rastovac.

stanovanja (slika je simbolična).
stanovanja (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Dodal je, da so najboljše gradbene parcele dražje kot lani, do trenutka pridobitve dovoljenj pa se povišajo tudi stroški materiala. Po navedbah gradbenih podjetij so se znatno zvišali tudi stroški prenove. Po besedah lastnika gradbenega podjetja Dragana Martinovića je straniščna školjka nekoč stala med 75 in 90 evrov, zdaj stane od 150 do 200 evrov. Enako velja tudi za vse druge elemente.

Po besedah Dubravka Ranilovića, predstavnika Združenja za poslovanje z nepremičninami pri hrvaški gospodarski zbornici, se prodajajo tudi nepremičnine po visokih cenah, ker stanovanja še vedno nekaterim služijo kot dobra naložba.

Kljub temu prodaja upada. V primerjavi z lanskim letom je bilo na Hrvaškem prodanih 22 odstotkov manj nepremičnin. Cene starejših nepremičnin pa so se izenačile s cenami novogradenj.

"Številni prodajalci so cene prilagodili logiki, češ da je njihovo starejše stanovanje – če novogradnja stane pet tisoč evrov – kakovostnejše in zato vredno prav toliko, vendar takšna logika ne zdrži. Po nepisanem pravilu bi morala biti cena preprosto za 20 odstotkov nižja – tudi pri obnovljenih starejših stanovanjih na isti lokaciji," opozarja Rastovac.

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KOMENTARJI7

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blef
20. 09. 2026 12.53
Cele dneve nabijajo o cenah kot, da si investitorji jemlejo 50%-100%. Zemljišč ni, če pa so stanejo z GD kot je bila prej nova hiša. Mojstrov ni. Tisti, ki so se cenijo razen nekaterih, ki se jih moraš izognit. Material vedno draži. Cene stanovanj in hiš so do neba ampak so posledica kompletnega stanja na trgu.
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+2
2 0
RealistG
20. 09. 2026 12.50
Važno da je slovenija vodilna, miljonček je v Sloveniji nič.. posebi "poslovneži" z podedovanimi podjetjim beta sinčki to sam skeširajo.
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+1
1 0
Castrum
20. 09. 2026 12.49
Dolgoročno gredo nepremičnine vedno samo gor. Pride do kratkotrajnih šokov, a to so redke izjeme. Predvsem pa je nelofično pročakovati, da bi ob raati plač cene nepremičnin padale. Smešno
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-1
0 1
daiči
20. 09. 2026 12.46
draga so tok kokr so kupci prpravln se placat, sj tko je povsod, ce nebos ti kupu, bo pa en druh
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+1
2 1
IQ200
20. 09. 2026 12.45
A niso rekli EU poslanci, da je inflacija samo 3,2%? Aja, tega ne stejejo v inflacijo, to ni pomembno. Bolje, da si suzenj in placujes najemnino. Kaj ce ti stanovanje, ce imas EU.
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+3
3 0
Morgoth
20. 09. 2026 12.43
Firme kupujejo, da dajo noter poceni delovno silo, ki jo uvažajo iz 3. sveta. To je scam stoletja.
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+4
4 0
Hudi časi
20. 09. 2026 12.57
Firma ne bo kupila stanovanja za 10.000 €/m2 zato, da bi notri naselili svoje poceni tuje delavce. Ceneje je nekje na obrobju postaviti nekaj zabojnikov in jih stlačiti tja.
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0 0
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