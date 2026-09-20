Stanovanja v Zagrebu vse dražja, ponekod že 10 tisočakov za kvadratni meter

"Ljudje danes komaj shajajo, zato bodo na koncu živeli s starši vse do 50. leta," je prepričana Viktorija iz Zagreba, ki je spregovorila za dnevnik.hr.
Kvadratni meter novogradnje v Zagrebu v povprečju stane 3518 evrov, kar je 560 evrov oz. 19 odstotkov več kot lani. V preostalem delu Hrvaške povprečna cena kvadratnega metra znaša 2994 evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2025.
V praksi so stroški pogosto še višji. "Začetna cena novogradnje je vsaj 3500 evrov, na obrobju mesta pa se že približujemo 4000 evrom. V soseski Trešnjevka govorimo o cenah med 6000 in 7000 evri, v središču mesta pa se cene približujejo 10.000 evrom. Preprosto povedano, ponudba na trgu je premajhna, kupci pa so te cene pripravljeni plačati," je za portal povedal strokovnjak za nepremičninski trg Sanjin Rastovac.
Dodal je, da so najboljše gradbene parcele dražje kot lani, do trenutka pridobitve dovoljenj pa se povišajo tudi stroški materiala. Po navedbah gradbenih podjetij so se znatno zvišali tudi stroški prenove. Po besedah lastnika gradbenega podjetja Dragana Martinovića je straniščna školjka nekoč stala med 75 in 90 evrov, zdaj stane od 150 do 200 evrov. Enako velja tudi za vse druge elemente.
Po besedah Dubravka Ranilovića, predstavnika Združenja za poslovanje z nepremičninami pri hrvaški gospodarski zbornici, se prodajajo tudi nepremičnine po visokih cenah, ker stanovanja še vedno nekaterim služijo kot dobra naložba.
Kljub temu prodaja upada. V primerjavi z lanskim letom je bilo na Hrvaškem prodanih 22 odstotkov manj nepremičnin. Cene starejših nepremičnin pa so se izenačile s cenami novogradenj.
"Številni prodajalci so cene prilagodili logiki, češ da je njihovo starejše stanovanje – če novogradnja stane pet tisoč evrov – kakovostnejše in zato vredno prav toliko, vendar takšna logika ne zdrži. Po nepisanem pravilu bi morala biti cena preprosto za 20 odstotkov nižja – tudi pri obnovljenih starejših stanovanjih na isti lokaciji," opozarja Rastovac.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.