Stanovanja v Zagrebu vse dražja, ponekod že 10 tisočakov za kvadratni meter

"Ljudje danes komaj shajajo, zato bodo na koncu živeli s starši vse do 50. leta," je prepričana Viktorija iz Zagreba, ki je spregovorila za dnevnik.hr.

Kvadratni meter novogradnje v Zagrebu v povprečju stane 3518 evrov, kar je 560 evrov oz. 19 odstotkov več kot lani. V preostalem delu Hrvaške povprečna cena kvadratnega metra znaša 2994 evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2025.

V praksi so stroški pogosto še višji. "Začetna cena novogradnje je vsaj 3500 evrov, na obrobju mesta pa se že približujemo 4000 evrom. V soseski Trešnjevka govorimo o cenah med 6000 in 7000 evri, v središču mesta pa se cene približujejo 10.000 evrom. Preprosto povedano, ponudba na trgu je premajhna, kupci pa so te cene pripravljeni plačati," je za portal povedal strokovnjak za nepremičninski trg Sanjin Rastovac.