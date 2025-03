Starbucks mora stranki zaradi opeklin izplačati 50 milijonov dolarjev odškodnine

Michael Garcia je februarja 2020 utrpel opekline tretje stopnje, potem ko se mu je med prevzemom naročila v avtomobilu na mednožje izlil vroč čaj. Njegovi odvetniki so trdili, da prodajalec, ki mu je postregel tri večje napitke, enega izmed njih ni ustrezno pritrdil na kartonasto nosilo, je v ponedeljek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Po hospitalizaciji in številnih presaditvah kože je Garcia pet let živel z iznakaženostjo, bolečinami, disfunkcijo in psihološko škodo, ki so jo povzročile opekline," so v sporočilu za javnost zapisali v odvetniški družbi Trial Lawyers for Justice.