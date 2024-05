Starejša Američana zamudila vkrcanje, več dni hitela za 'pobeglo' križarko

OGLAS

Richard in Claudene Gordon iz ameriškega Salt Lake Cityja sta se z družino in prijatelji udeležila križarjenja po Sredozemlju. Potovali so s križarko Norwegian Viva, zakonca pa sta se veselila tudi, da bodo med popotovanjem praznovali Richardov 85. rojstni dan, poroča CNN. A sproščujoče potovanje se je v ponedeljek za zakonca precej zapletlo. Križarka se je zasidrala v Motrilu na jugu Španije, kar je starejši par izkoristil za samostojen izlet v zgodovinsko mesto Granada. A zaradi nevihte, ki se je razvila nad območjem, je avtobus, s katerim sta se odpravila na izlet, zamujal za eno uro. "Sem zelo izkušen popotnik. V svojem življenju sem bil verjetno že na kar 30 križarjenjih. Nikoli pred tem se mi ni zgodilo, da bi zamudil izplutja, vedno sem bil pravočasno v pristanišču," je za ameriški medij povedal 85-letni Richard.

Križarka Norwegian Viva FOTO: Profimedia icon-expand

Na ladjo bi se morala vkrcati ob 17.30 uri po lokalnem času, križarka pa je iz pristanišča izplula pol ure kasneje. Okoli 17.45 je sicer ameriški par govoril s sorodniki na krovu križarke, ki so posadko obvestili, da sta zakonca v bližini, a da malo zamujata. A posadka je odvrnila, da ne morejo narediti ničesar, saj da morajo izpluti pravočasno. Po besedah Richarda in Cladene sta v pristanišče s taksijem prispela ob 18.10, a ladja je že izplula ter s seboj odnesla tudi zdravila, ki jih potrebuje 81-letnica, očali njenega moža ter tudi dodatni bateriji za slušna aparata in polnilca za telefon. "S potovanjem smo začeli v Lizboni, od koder smo izpluli uro in pol po načrtovanem odhodu," se ob tem huduje 85-letni Američan, ki je ob tem dodal, da so tudi v naslednjih dneh zamujali z izplutjem, zato ne razume, zakaj križarka ni mogla vsaj malce počakati. Križarko ujela 1. maja, vkrcala sta se na Majorki V torek pozno popoldan je sicer družba Norwegian Cruise Line prvič po incidentu vzpostavila stik z njima in jima ponudila taksi iz hotela, v katerem sta čakala do razrešitve situacije, do ladje. Križarka se je namreč 1. maja zasidrala v mestu Palma de Mallorca. "Danes sva bila resnično deležna kraljeve obravnave," je v sredo priznal Richard, ko se je dva dni po izkrcanju v Motrilu vrnil na palubo. Dodal je, da se je posadka že pritožila nad tem, da jima podjetje po zamujenem vkrcanju ni nemudoma priskočilo na pomoč. Vendar pa ju tudi z ladje dva dni niso kontaktirali.

So pa iz družbe poudarili, da sta zakonca na pomol za vkrcanje prišla s "približno enourno zamudo". "Križarka sledi določenemu načrtu poti, v katerem je določen tako čas prihoda kot odhoda. Načrti so skrbno usklajeni in pripravljeni že dlje časa pred samim potovanjem," so sporočili ter ob tem dodali, da sicer je določeno tudi obdobje za zamudnike, a da sta ga zakonca Gordon zamudila. Ob tem so sporočili še, da so z gostoma skušali stik vzpostaviti na več načinov, a da kljub večkratnim poskusom z njima niso uspeli neposredno govoriti. "Vseeno smo intenzivno sodelovali z lokalnimi pristaniškimi agenti, da bi poskrbeli, da se gosta ponovno pridružita plovilu," so zagotovili.