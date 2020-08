Starejša sestra Donalda Trumpa: Predsednik je lažnivec brez načel

Nečakinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Mary Trump, je prejšnji mesec izdala knjigo, ki razkriva podrobnosti o družini in predsedniku. Zdaj je v javnost pricurljal še zvočni posnetek pogovora Mary in njene tete, nekdanje zvezne sodnice Maryanne Trump Barry. Trumpova nečakinja je dejala, da je pogovor posnela, da bi se zaščitila v primeru pravnega spora, pridobili pa so ga v tiskovni agenciji Associated Press.

Na posnetku je slišati Barryjevo, ki kritizira Trumpovo administracijo in njene imigracijske politike, še posebej to, kako ravnajo z otroki, ki jih zadržujejo v centrih na meji. "Vse, kar s tem želi doseči, je, da nagovarja svojo bazo volivcev,"med drugim reče. Ugibala je, da predsednik verjetno ni niti prebral njenih mnenj o priseljevanju, nato pa dejala, da pravzaprav on sploh ne bere.